Niko Kartelo osvojio srce lokalke u Laosu: 'Sto puta je rekla da sam zgodan, a onda sam je poškakljao'

Natjecatelji 'Asia Expressa' u jednom su od zadataka morali pronaći lokalnog stanovnika kod kojeg će skuhati rižu. Gazde, Niko Tokić Kartelo i njegov nećak Ivan, brzo su pronašli mjesto za kuhanje, no Niko nije mogao ni zamisliti kakav ga doček čeka. Naime, lokalka kod koje su pripremali rižu odmah je pokazala da joj se Niko itekako sviđa!

Dok se Ivan posvetio kuhanju riže, njegov stric Niko privukao je pozornost domaćice. Nije skrivala da joj je simpatičan, a posebno su joj se svidjeli njegovi trbušni mišići, koje je i dodirivala. Situacija je postala još zanimljivija kada ga je odlučila upoznati sa svojom majkom.

Niko se nije bunio zbog tolikog zanimanja, a cijelu je situaciju kasnije prepričao u svom prepoznatljivom stilu.

Sto puta je rekla da sam ja zgodan. Onda sam je malo poškakljao, i onda je ona mene poškakljala i onda mi se nešto čudno počelo događati u tijelu i riža je bila gotova", ispričao je Niko kroz smijeh.