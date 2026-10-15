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Asia Express: Zmajeva ruta

Niko Kartelo osvojio srce lokalke u Laosu: 'Sto puta je rekla da sam zgodan, a onda sam je poškakljao'

Niko Tokić Kartelo u 'Asia Expressu' osvojio je srce jedne lokalke! Dok su Gazde pokušavale obaviti zadatak i skuhati rižu, domaćica nije mogla skinuti pogled s Nike. Dodirivala mu je trbušne mišiće, upoznala ga s majkom, a zanimalo ju je i kada će se ponovno vratiti

RTL.hr
15.10.2026 12:00

Natjecatelji 'Asia Expressa' u jednom su od zadataka morali pronaći lokalnog stanovnika kod kojeg će skuhati rižu. Gazde, Niko Tokić Kartelo i njegov nećak Ivan, brzo su pronašli mjesto za kuhanje, no Niko nije mogao ni zamisliti kakav ga doček čeka. Naime, lokalka kod koje su pripremali rižu odmah je pokazala da joj se Niko itekako sviđa!

Niko Tokić Kartelo, Asia Express
Niko Tokić Kartelo, Asia Express FOTO: RTL

Dok se Ivan posvetio kuhanju riže, njegov stric Niko privukao je pozornost domaćice. Nije skrivala da joj je simpatičan, a posebno su joj se svidjeli njegovi trbušni mišići, koje je i dodirivala. Situacija je postala još zanimljivija kada ga je odlučila upoznati sa svojom majkom.

Niko se nije bunio zbog tolikog zanimanja, a cijelu je situaciju kasnije prepričao u svom prepoznatljivom stilu.

Sto puta je rekla da sam ja zgodan. Onda sam je malo poškakljao, i onda je ona mene poškakljala i onda mi se nešto čudno počelo događati u tijelu i riža je bila gotova", ispričao je Niko kroz smijeh.

Niko Tokić Kartelo, Asia Express
Niko Tokić Kartelo, Asia Express FOTO: RTL

Dok je Niko bio zaokupljen neočekivanim flertom, Ivan je morao sam preuzeti kuhanje riže. Ipak, ništa mu nije promaknulo pa je i sam komentirao stričevu novu simpatiju.

Skoro ga je zadržala. Pitala ga je kad se vraća", otkrio je Ivan.

Show 'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21:15, a prije svih na Voyo.

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