Niko je pred borbu za imunitet u 'Asia Expressu' komentirao Majino uzbuđeno raspoloženje i često osvajanje imuniteta nje i Pina. "Samo mi je kroz glavu prošlo: 'Dosta je više tebe i imuniteta.' Ona bi samo ležala ovdje, a ne bi ništa radila", komentirao je.

Pino se osvrnuo na borbu za imunitet. "Dosta nam je tih dva bilo stresa i tako dalje i baš bi bilo lijepo odmoriti i biti miran za ovaj cijeli tjedan", rekao je.

"To mi je kao kad netko kaže da ide na godišnji na dva mjeseca. Ne trebaš mi nakon toga", istaknuo je iznervirani Niko.

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