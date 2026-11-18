Voditeljica 'Asia Expressa' Antonija Blaće pitala je Gazde da prokomentiraju povratak Zlatnih dečki u show. "Idu mi na živce Zlatni dečki. Rekoh: 'Koja je ovo fora? Vraćaju se opet. Izgubili su, izgubili su. Idite kući'. To je to", rekao je Niko. Njegove riječi su nasmijale nećaka Ivana i ostale natjecatelje.

Otkrio je da je štipao Gorana Šprema i Nikša Kaleba da vidi jesu li pravi. Istaknuo je da je na kraju rekao da su otišli prerano i prenaglo i da su bili puni emocija kad su otišli. Niko je zaključio da su Zlatni dečki mnogima uzor, ali i da su on i Ivan puno naučili od njih.

"Gazde su ih pobijedile. Gazde su naučile više od svojih učitelja. Gazde dalje gaze sve", rekao je.

Show 'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21:15, a prije svih na Voyo.