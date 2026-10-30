Niko otkrio zašto je glasao za Savršene u 'Asia Expressu': 'To je više sažaljenje!'

Niko Tokić Kartelo odlučio je promijeniti dosadašnju strategiju glasovanja u 'Asia Expressu'. Iako je planirao ponovno dati glas Gusaricama, razgovor sa Savršenima potaknuo ga je na drukčiju odluku, a njegovo obrazloženje izazvalo je Petrovu reakciju

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Glasovanje na vijeću 'Asia Expressa' donijelo je neočekivanu odluku Nike Tokića Kartela. Iako je dosad svoje glasove davao Gusaricama, ovoga je puta odlučio glasati za Savršene, Petra i Anastasiu, a ostalim natjecateljima objasnio je što ga je potaknulo na promjenu. "Ja bih bio dosljedan i glasao za Gusarice kao i dosad. No, prije nego što sam krenuo u ovu utrku, razgovarao sam sa Savršenima. Njima je jako teško. Nisu se uklopili u utrku gdje smo mi već skupili nekakva iskustva. Tako da dajemo glas Savršenima", obrazložio je Niko.

icon-expand icon-close icon-close Niko, Asia Express FOTO: RTL

Njegove riječi nisu prošle bez reakcije, a Petar mu je kratko odgovorio. "Ako ste tako mislili, to je na vama", poručio je Petar. Niko je zatim dodatno pojasnio što stoji iza njegove odluke. "To je više sažaljenje", rekao je, no Petar nije želio ulaziti u raspravu o njegovim motivima.

icon-expand Savršeni, Asia Express FOTO: RTL