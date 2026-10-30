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Asia Express: Zmajeva ruta

Niko otkrio zašto je glasao za Savršene u 'Asia Expressu': 'To je više sažaljenje!'

Niko Tokić Kartelo odlučio je promijeniti dosadašnju strategiju glasovanja u 'Asia Expressu'. Iako je planirao ponovno dati glas Gusaricama, razgovor sa Savršenima potaknuo ga je na drukčiju odluku, a njegovo obrazloženje izazvalo je Petrovu reakciju

RTL.hr
30.10.2026 12:00

Glasovanje na vijeću 'Asia Expressa' donijelo je neočekivanu odluku Nike Tokića Kartela. Iako je dosad svoje glasove davao Gusaricama, ovoga je puta odlučio glasati za Savršene, Petra i Anastasiu, a ostalim natjecateljima objasnio je što ga je potaknulo na promjenu.

"Ja bih bio dosljedan i glasao za Gusarice kao i dosad. No, prije nego što sam krenuo u ovu utrku, razgovarao sam sa Savršenima. Njima je jako teško. Nisu se uklopili u utrku gdje smo mi već skupili nekakva iskustva. Tako da dajemo glas Savršenima", obrazložio je Niko.

Niko, Asia Express
Niko, Asia Express FOTO: RTL

Njegove riječi nisu prošle bez reakcije, a Petar mu je kratko odgovorio. "Ako ste tako mislili, to je na vama", poručio je Petar.

Niko je zatim dodatno pojasnio što stoji iza njegove odluke. "To je više sažaljenje", rekao je, no Petar nije želio ulaziti u raspravu o njegovim motivima.

Savršeni, Asia Express
Savršeni, Asia Express FOTO: RTL

"Ne ulazim u to, sažaljenje ili ne. Mi ćemo uzvratiti glas. Naš glas ide Gazdama", odgovorio je Petar, dajući do znanja kako ni on i Anastasia neće ostati suzdržani pri glasovanju.

Niko se kasnije još jednom osvrnuo na svoju odluku, iznoseći mišljenje o tome kako se Savršeni nose sa zahtjevnim natjecanjem. "Muče se. Puknut će im i veza. Svatko razuman bi rekao da je prilika u eliminacijama", komentirao je Niko.

Show 'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21:15, a prije svih na Voyo.

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Asia Express: Zmajeva ruta

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