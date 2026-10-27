Niko posjetio Bornu u njezinu smještaju, a ona se nije ni ustala: 'Da imaš trunku obraza, ne bi se ovdje pojavio'

Odnos Borne Kotromanić i Nike Tokića Kartela u 'Asia Expressu' ponovno je došao u središte pozornosti. Njih dvoje na početku natjecanja bili su vrlo bliski, no s vremenom su među njima počele izbijati nesuglasice koje su prerasle u sukobe. Čini se da se napetosti između njih još nisu smirile.
Naime, Borna i Vesna pronašle su smještaj u istom selu u kojem su noć proveli Niko i njegov nećak Ivan. Budući da su bili udaljeni svega nekoliko stotina metara, Niko je odlučio posjetiti ih i pozdraviti.
"Išao sam ih pozdraviti, Vesnu i Bornu, bile su jedno 300 metara od nas", ispričao je Niko, no ubrzo je shvatio da Borna nije oduševljena njegovim dolaskom. "Nit' se digla nit' me pozdravila", komentirao je njezinu reakciju.
Borna mu je pritom jasno dala do znanja što misli o njegovu posjetu. "Niko, da imaš trunku obraza, ne bi se ovdje pojavio", poručila mu je.
Kasnije se osvrnula na njihov susret, ističući kako ju je iznenadilo što im je Niko uopće odlučio doći. "On je mrtav hladan ušetao", komentirala je Borna.
Niko je nakon neugodnog susreta zaključio da se očito nalazi na Borninoj crnoj listi, a njegov nećak Ivan nije pokazao previše suosjećanja prema stricu. "Što si tražio, to si dobio", kratko mu je poručio Ivan.
Show 'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21:15, a prije svih na Voyo.