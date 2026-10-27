Niko posjetio Bornu u njezinu smještaju, a ona se nije ni ustala: 'Da imaš trunku obraza, ne bi se ovdje pojavio'

Iako su na početku 'Asia Expressa' bili vrlo bliski, odnosi između Borne i Nike Kartela s vremenom su se pogoršali. Kada je doznao da Borna i Vesna spavaju u istom selu kao on i Ivan, Niko ih je odlučio posjetiti, no susret nije prošao onako kako je očekivao

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Odnos Borne Kotromanić i Nike Tokića Kartela u 'Asia Expressu' ponovno je došao u središte pozornosti. Njih dvoje na početku natjecanja bili su vrlo bliski, no s vremenom su među njima počele izbijati nesuglasice koje su prerasle u sukobe. Čini se da se napetosti između njih još nisu smirile. Naime, Borna i Vesna pronašle su smještaj u istom selu u kojem su noć proveli Niko i njegov nećak Ivan. Budući da su bili udaljeni svega nekoliko stotina metara, Niko je odlučio posjetiti ih i pozdraviti.

icon-expand icon-close icon-close Borna, Asia Express FOTO: RTL

"Išao sam ih pozdraviti, Vesnu i Bornu, bile su jedno 300 metara od nas", ispričao je Niko, no ubrzo je shvatio da Borna nije oduševljena njegovim dolaskom. "Nit' se digla nit' me pozdravila", komentirao je njezinu reakciju. Borna mu je pritom jasno dala do znanja što misli o njegovu posjetu. "Niko, da imaš trunku obraza, ne bi se ovdje pojavio", poručila mu je.

icon-expand Niko, Ivan, Asia Express FOTO: RTL