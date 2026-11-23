Gazde su zapjevale ispred trgovine. "Mi smo danas u toj ulici bili kao neki gangsteri", rekao je Ivan.

Niko je ispred trgovine i zaplesao s jednom gospođom. "I onda se pojavila jedna baka, jako simpatična. Niko mi se zaljubio u ovu mlađu od sebe", našalio se Ivan. Pitao je gospođu mogu li spavati kod nje.

"Ja vjerujem bakama, ja imam doma jednu baku - moju ženu", rekao je Niko. Simpatična baka im je omogućila smještaj. "Bake su iskusne žene i ne lažu", zaključio je Niko.

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