Niko se ispričao Ivanu i poljubio ga, a onda pred kamerama priznao: 'Nije bilo potrebe za isprikom'

Nakon ozbiljne svađe Niko se odlučio ispričati nećaku Ivanu i poljubiti ga u obraz. Iako se činilo da su Gazde izgladile nesuglasice, Niko je kasnije pred kamerama priznao da zapravo ne smatra da je imao razloga za ispriku

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Nakon žestoke svađe koja je ozbiljno uzdrmala njihov odnos u 'Asia Expressu', Niko Tokić Kartelo i njegov nećak Ivan naizgled su zakopali ratne sjekire. Niko se pred ostalim natjecateljima ispričao Ivanu i poljubio ga u obraz, no njegova kasnija izjava pred kamerama otkrila je da na cijelu situaciju gledaju potpuno drukčije. Podsjetimo, do sukoba je došlo tijekom davanja izjava, kada je Niko počeo prigovarati Ivanu zbog događaja s prvog dana natjecanja. Ivanu je prekipjelo pa je napustio razgovor, a kasnije pred svima priznao da mu je ujak potpuno ugasio volju za nastavkom showa. Čak je poručio da razmišlja o odustajanju ako mu se Niko ne ispriča.

icon-expand icon-close icon-close Niko, Ivan, Asia Express FOTO: RTL

Niko je potom pokušao objasniti svoje postupke, naglašavajući da njegove riječi nisu bile zamišljene kao kritika. "On misli da je to kritiziranje. Ne, to je razgovor da bismo drugi put bili bolji. Mi jesmo psihički stabilni, ali hoću da je ta komunikacija još otvorenija", rekao je pred ostalim kandidatima. Zatim se obratio izravno Ivanu i pohvalio ga što je napokon otvoreno progovorio o svojim osjećajima. "Evo, sad je prvi put rekao ono što možda nikad ne bi u životu. Bravo, hvala ti. Ispričavam se na svemu, daj pusu", poručio je Niko te poljubio nećaka u obraz.

icon-expand Niko, Asia Express FOTO: RTL