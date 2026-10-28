Niko se ispričao Ivanu i poljubio ga, a onda pred kamerama priznao: 'Nije bilo potrebe za isprikom'

Nakon žestoke svađe koja je ozbiljno uzdrmala njihov odnos u 'Asia Expressu', Niko Tokić Kartelo i njegov nećak Ivan naizgled su zakopali ratne sjekire. Niko se pred ostalim natjecateljima ispričao Ivanu i poljubio ga u obraz, no njegova kasnija izjava pred kamerama otkrila je da na cijelu situaciju gledaju potpuno drukčije.
Podsjetimo, do sukoba je došlo tijekom davanja izjava, kada je Niko počeo prigovarati Ivanu zbog događaja s prvog dana natjecanja. Ivanu je prekipjelo pa je napustio razgovor, a kasnije pred svima priznao da mu je ujak potpuno ugasio volju za nastavkom showa. Čak je poručio da razmišlja o odustajanju ako mu se Niko ne ispriča.
Niko je potom pokušao objasniti svoje postupke, naglašavajući da njegove riječi nisu bile zamišljene kao kritika. "On misli da je to kritiziranje. Ne, to je razgovor da bismo drugi put bili bolji. Mi jesmo psihički stabilni, ali hoću da je ta komunikacija još otvorenija", rekao je pred ostalim kandidatima.
Zatim se obratio izravno Ivanu i pohvalio ga što je napokon otvoreno progovorio o svojim osjećajima. "Evo, sad je prvi put rekao ono što možda nikad ne bi u životu. Bravo, hvala ti. Ispričavam se na svemu, daj pusu", poručio je Niko te poljubio nećaka u obraz.
Iako se činilo da je time sukob riješen, Niko je kasnije pred kamerama otkrio da zapravo ne smatra da je učinio išta zbog čega bi se trebao ispričati. "On je tražio da se ispričam, jer će otići. Pa eto, da malo zadovoljim i njegov ego. Nije bila potreba za isprikom, jer ja nisam ničim njega uvrijedio", izjavio je.
Show 'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21:15, a prije svih na Voyo.