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Asia Express: Zmajeva ruta

Niko Tokić Kartelo ganulo gledatelje svojom dobrotom: 'Mama, uspio sam... biti čovjek'

Priča Nike Tokića Kartela i obitelji koju je upoznao tijekom 'Asia Expressa' nije završila njegovim povratkom iz Azije. Nakon što je otkrio da im i dalje pomaže te da želi stvoriti uvjete u kojima će moći samostalno živjeti, uslijedile su brojne reakcije gledatelja i čitatelja

RTL.hr
02.10.2026 09:44

Potez Nike Tokića Kartela nakon povratka iz 'Asia Expressa' izazvao je brojne reakcije čitatelja i gledatelja. Kandidat showa za RTL.hr otkrio je da nije zaboravio siromašnu kambodžansku obitelj koja je njega i nećaka Ivana primila tijekom utrke te da im od povratka u Hrvatsku konkretno pomaže.

Susret s obitelji bio je jedan od najemotivnijih trenutaka njegova putovanja. Majka četvero djece tada je Niku i Ivana zamolila da njezina najmlađeg sina povedu u Hrvatsku kako bi mu omogućili bolji život i školovanje. Niko dijete nije odveo, ali je nakon povratka odlučio pomoći cijeloj obitelji.

Gazde, Asia Express
Gazde, Asia Express FOTO: RTL

Za RTL.hr ispričao je kako im je kupio 4000 četvornih metara zemljišta, jezero, 400 kokoši, 250 patki i motor, a dijete se školuje. Dogovorio je i da prvih šest mjeseci financira hranu za životinje kako bi obitelj potom mogla sama živjeti od tog posla. Otkrio je i da je pomoć dosad premašila šest tisuća dolara te da obitelj planira ponovno posjetiti.

Gazde, Asia Express
Gazde, Asia Express FOTO: RTL

Njegova priča izazvala je niz pozitivnih reakcija, a mnogi su mu poručili da ih je posebno dirnulo što se njegova pomoć nije završila odlaskom iz Kambodže.

"Respekt", kratko je poručio jedan čitatelj.

"E kad bi svatko tko ima mogućnosti napravio ovako nešto. Svaka vam čast", stoji u drugom komentaru.

Gazde, Asia Express
Gazde, Asia Express FOTO: RTL

"Niko, svaka čast, velik si čovjek. Neka te cijeli život prate sreća i zdravlje", poručio mu je jedan od gledatelja, dok je drugi napisao: "Ajme Niko, bravo Niko, tako to radi dobro srce."

Nizale su se i poruke: "Puno ti hvala", "Dobar, neiskvaren, velikodušan" te jednostavno – "Ljudina".

Posebno je pažnju privukao komentar koji se poigrao s njegovom poznatom rečenicom: "Mama, uspio sam'... biti čovjek."

Gazde
Gazde FOTO: RTL

Niko je objasnio kako vjeruje da pomoć ne mora uvijek biti financijska te da bi svatko trebao pogledati oko sebe i pronaći način da nekome pomogne. Za obitelj iz Kambodže danas kaže da je smatra svojom, a otkrio je i da ga majka dječaka zove 'tata'.

Show 'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21:15, a prije svih na Voyo.

asia express niko tokić kartelo
Asia Express: Zmajeva ruta

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