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Asia Express: Zmajeva ruta

Niko Tokić Karlo i njegov nećak Ivan završili u suzama u 'Asia Expressu': 'Striko, ali nisam pekmez'

Pogrešan hram i izgubljena prednost iz prve epizode 'Asia Expressa' ostavili su trag na Niki i Ivanu. U drugoj epizodi pritisak utrke prerastao je u emotivan razgovor, a obojica su priznala koliko im je teško uskladiti različite karaktere i očekivanja

RTL.hr
09.09.2026 21:30

Nakon što su u prvoj epizodi 'Asia Expressa' izgubili prednost zbog pogrešnog hrama u kojem su tražili amulet, Niko Tokić Kartelo i njegov nećak Ivan nastavili su putovanje s puno više pritiska. Iako su tada pokušali prijeći preko pogreške, činilo se da neke stvari između njih nisu do kraja iskomunicirane, a nagomilana nervoza izbila je već u drugoj epizodi.

Niko Tokić Kartelo, Ivan, Asia Express
Niko Tokić Kartelo, Ivan, Asia Express FOTO: RTL

Niko je zamjerio Ivanu način na koji reagira pod pritiskom. 

"Ja sam hiperaktivan, ali manje imam snage od tebe. U onom hramu jučer si poludio. Trčao si kao da si Lara Croft. Trčiš kao mačak gore-dolje, paničariš", rekao mu je Niko.

Ivan se nije složio s tim da je riječ o panici, već je objasnio da ga vodi želja za pobjedom. "Nije to panika. Želim pobijediti", rekao je, dok Niko inzistirao da je preosjetljiv. 

"Ali striko, ja nisam pekmez", inzistirao je Ivan.

Niko Tokić Kartelo, Ivan, Asia Express
Niko Tokić Kartelo, Ivan, Asia Express FOTO: RTL

Dublji razlozi

No, iza rasprave se zapravo skrivala i jedna dublja stvar. Ivan je priznao da mu nije lako potpuno se otvoriti jer kroz njegovo odrastanje nisu izgradili dovoljno čvrst odnos.

"Ja ne znam koliko njemu mogu reći, jer nismo dovoljno vremena proveli zajedno", rekao je Ivan.

Niko je okrenuo na šalu: "Kad ćeš se otvoriti?", a Ivanov odgovor bio je jednostavan: "Tek je drugi dan."

Niko Tokić Kartelo, Ivan, Asia Express
Niko Tokić Kartelo, Ivan, Asia Express FOTO: RTL

Obojicu je ova rasprava snažno emotivno dirnula. Prvi se rasplakao Ivan. Niko ga je potapšao po leđima, a onda su i njemu navrle suze. 

"Stariji sam, želim te nešto naučiti. Zato sam te i pozvao ovdje, da ti neke stvari kažem", poručio mu je Niko.

Show 'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od utorka do četvrtka u 20:15, a prije svih na Voyo.

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