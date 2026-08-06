Niko Tokić Kartelo o snimanju showa 'Asia Express: Zmajeva ruta': 'Bilo je teško, zahtjevno i potpuno drukčije od svega što sam do sada doživio'

Jedan od najiščekivanijih spektakala, 'Asia Express: Zmajeva ruta', sve je bliže početku emitiranja, a o svom se iskustvu sa snimanja sada i službeno oglasio Niko Tokić Kartelo

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Poznati poduzetnik Niko Tokić Kartelo, koji se u utrku života kroz tri azijske zemlje upustio s nećakom Ivanom pod imenom "Gazde", na društvenim je mrežama podijelio autentične utiske i emotivnu poruku koja je brzo privukla pažnju javnosti.

Iskreno o terenskim uvjetima i iscrpljenosti

Nakon što je nedavno zagolicao maštu pratitelja priznanjem da se vratio s iznimno zahtjevnog projekta, Niko je sada napokon smio otkriti o čemu je riječ. Bez uljepšavanja je priznao kako ga je sudjelovanje u ovom formatu dovelo do samih granica. "Bio sam dio emisije 'Asia Express: Zmajeva ruta', zajedno sa svojim nećakom Ivanom. Prije nekoliko dana napisao sam da sam sudjelovao u natjecanju koje me emocionalno, psihički i fizički jako iscrpilo. Nisam tada smio reći više, a sada mogu barem otkriti o kojem je natjecanju riječ", napisao je Niko na svojem Instagram profilu.

icon-expand Niko, Asia Express FOTO: RTL

Nezaboravno iskustvo u paru s nećakom

Iako stroga produkcijska pravila braniteljima i natjecateljima ne dopuštaju otkrivanje samog tijeka utrke niti plasmana, Niko je naglasio da je riječ o iskustvu koje nadilazi sama pravila igre i klasični televizijski format. "Bilo je teško, zahtjevno i potpuno drukčije od svega što sam do sada doživio. Ali bilo je i posebno jer sam cijelo to iskustvo dijelio s Ivanom. Ne smijemo otkrivati što smo prolazili ni koliko smo daleko stigli. Ali jedno mogu reći - ovo putovanje pamtit ćemo cijeli život", poručio je Tokić Kartelo uz fotografiju na kojoj sa svojim nećakom pozira u autentičnom azijskom okruženju.

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