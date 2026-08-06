Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Love Island Adria Igra chefova Specijalisti Zagreb IQ 160 Asia Express: Zmajeva ruta Gospodin Savršeni Divlje pčele UEFA Konferencijska liga - 3. pretkolo: Rijeka - Ilves Direktor Svemira Formula 1
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Asia Express: Zmajeva ruta

Niko Tokić Kartelo o snimanju showa 'Asia Express: Zmajeva ruta': 'Bilo je teško, zahtjevno i potpuno drukčije od svega što sam do sada doživio'

Jedan od najiščekivanijih spektakala, 'Asia Express: Zmajeva ruta', sve je bliže početku emitiranja, a o svom se iskustvu sa snimanja sada i službeno oglasio Niko Tokić Kartelo

RTL.hr
06.08.2026 13:00

Poznati poduzetnik Niko Tokić Kartelo, koji se u utrku života kroz tri azijske zemlje upustio s nećakom Ivanom pod imenom "Gazde", na društvenim je mrežama podijelio autentične utiske i emotivnu poruku koja je brzo privukla pažnju javnosti.

Iskreno o terenskim uvjetima i iscrpljenosti

Nakon što je nedavno zagolicao maštu pratitelja priznanjem da se vratio s iznimno zahtjevnog projekta, Niko je sada napokon smio otkriti o čemu je riječ. Bez uljepšavanja je priznao kako ga je sudjelovanje u ovom formatu dovelo do samih granica.

"Bio sam dio emisije 'Asia Express: Zmajeva ruta', zajedno sa svojim nećakom Ivanom. Prije nekoliko dana napisao sam da sam sudjelovao u natjecanju koje me emocionalno, psihički i fizički jako iscrpilo. Nisam tada smio reći više, a sada mogu barem otkriti o kojem je natjecanju riječ", napisao je Niko na svojem Instagram profilu.

Niko, Asia Express
Niko, Asia Express FOTO: RTL

Nezaboravno iskustvo u paru s nećakom

Iako stroga produkcijska pravila braniteljima i natjecateljima ne dopuštaju otkrivanje samog tijeka utrke niti plasmana, Niko je naglasio da je riječ o iskustvu koje nadilazi sama pravila igre i klasični televizijski format.

"Bilo je teško, zahtjevno i potpuno drukčije od svega što sam do sada doživio. Ali bilo je i posebno jer sam cijelo to iskustvo dijelio s Ivanom. Ne smijemo otkrivati što smo prolazili ni koliko smo daleko stigli. Ali jedno mogu reći - ovo putovanje pamtit ćemo cijeli život", poručio je Tokić Kartelo uz fotografiju na kojoj sa svojim nećakom pozira u autentičnom azijskom okruženju.

Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga.

Pred "Gazdama" je bio zadatak preživljavanja s budžetom od svega jednog eura po danu, bez zagarantiranog smještaja, hrane i prijevoza, a kako su se stric i nećak snašli u surovoj azijskoj svakodnevici, gledatelji će pratiti od ovog rujna na RTL-u i platformi Voyo.

asiaexpresshrvatska niko kartelo tokić ivan tokić asia express: zmajeva ruta
Asia Express: Zmajeva ruta

'U džunglu ili u hotel?': Pogledajte kako su stric Niko i nećak Ivan u zabavnom promo videu najavili sudjelovanje u showu 'Asia Express: Zmajeva ruta'

Asia Express: Zmajeva ruta

Pogledajte kako se komičar Ante Travizi snalazi u voditeljskom debiju na snimanju 'Asia Express: Zmajeva ruta': 'Može Ante iz Splita, ali Split iz njega ne!'

Moglo bi te zanimati

Pogledajte kako se komičar Ante Travizi snalazi u voditeljskom debiju na snimanju 'Asia Express: Zmajeva ruta': 'Može Ante iz Splita, ali Split iz njega ne!'

Niko Tokić Kartelo i Ivan Tokić stižu u avanturu života 'Asia Express: Zmajeva ruta'!

Antonija Blaće u duhovitom videu pokazala realnost rada u Aziji na snimanju novog showa 'Asia Express: Zmajeva ruta'

Tandem koji jamči zabavu! Antonija Blaće i Ante Travizi vode nas kroz uzbudljivu avanturu 'Asia Express: Zmajeva ruta'

Stiže 'Asia Express: Zmajeva ruta': Sve što trebate znati o najiščekivanijem showu ove jeseni

Kraj udobnosti kakvu zna! Omiljena Antonija Blaće sa 'Zmajeve rute' poručuje: 'Kad studio zamijene ulice Azije...'

Pročitaj na Net.hr
Upoznajte Gazele: Od modne piste do zmajeve rute! Katarina i Luna spremne su za ‘Asia Express’
Za njim uzdišu milijuni žena, a on ljubi samo najveće ljepotice: Kako se mijenjao Bradley Cooper
Seks bomba iz 'Briljantina' osvojila je milijune: Njezina ljepota i danas ostavlja bez daha
Tea Tairović i suprug doživjeli prometnu nesreću u Crnoj Gori: 'Čuli smo snažan udarac'
Meri u kaubojskom izdanju objavila zavodničke fotografije: 'John Wayne među damama'
Nastup Jelene Karleuše u Vodicama najavljen za blagdan Velike Gospe razljutio javnost
Pantovčak nije osvojio, hoće li Aziju? Niko Tokić Kartelo u borbi za opstanak 6000 kilometara daleko
Sergej Trifunović i supruga pod sumnjom za krađu u trgovačkom centru: 'Slučajno u vrećici'
Luna Valas i Katarina Mamić stižu u RTL-ov show 'Asia Express: Zmajeva ruta'
U samo par sati prodano 80.000 ulaznica za koncert u Vukovaru: Oglasio se i Thomspon