Niko Tokić Kartelo o snimanju showa 'Asia Express: Zmajeva ruta': 'Bilo je teško, zahtjevno i potpuno drukčije od svega što sam do sada doživio'

Poznati poduzetnik Niko Tokić Kartelo, koji se u utrku života kroz tri azijske zemlje upustio s nećakom Ivanom pod imenom "Gazde", na društvenim je mrežama podijelio autentične utiske i emotivnu poruku koja je brzo privukla pažnju javnosti.
Iskreno o terenskim uvjetima i iscrpljenosti
Nakon što je nedavno zagolicao maštu pratitelja priznanjem da se vratio s iznimno zahtjevnog projekta, Niko je sada napokon smio otkriti o čemu je riječ. Bez uljepšavanja je priznao kako ga je sudjelovanje u ovom formatu dovelo do samih granica.
"Bio sam dio emisije 'Asia Express: Zmajeva ruta', zajedno sa svojim nećakom Ivanom. Prije nekoliko dana napisao sam da sam sudjelovao u natjecanju koje me emocionalno, psihički i fizički jako iscrpilo. Nisam tada smio reći više, a sada mogu barem otkriti o kojem je natjecanju riječ", napisao je Niko na svojem Instagram profilu.
Nezaboravno iskustvo u paru s nećakom
Iako stroga produkcijska pravila braniteljima i natjecateljima ne dopuštaju otkrivanje samog tijeka utrke niti plasmana, Niko je naglasio da je riječ o iskustvu koje nadilazi sama pravila igre i klasični televizijski format.
"Bilo je teško, zahtjevno i potpuno drukčije od svega što sam do sada doživio. Ali bilo je i posebno jer sam cijelo to iskustvo dijelio s Ivanom. Ne smijemo otkrivati što smo prolazili ni koliko smo daleko stigli. Ali jedno mogu reći - ovo putovanje pamtit ćemo cijeli život", poručio je Tokić Kartelo uz fotografiju na kojoj sa svojim nećakom pozira u autentičnom azijskom okruženju.
Pred "Gazdama" je bio zadatak preživljavanja s budžetom od svega jednog eura po danu, bez zagarantiranog smještaja, hrane i prijevoza, a kako su se stric i nećak snašli u surovoj azijskoj svakodnevici, gledatelji će pratiti od ovog rujna na RTL-u i platformi Voyo.