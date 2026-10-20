Niko Tokić Kartelo o teškim uvjetima u 'Asia Expressu': 'To je toliko teško da se ne mogu ni izraziti'

Dugotrajna putovanja, nemilosrdno sunce i neizvjesnost oko pronalaska prijevoza postali su svakodnevica natjecatelja 'Asia Expressa'. Niko Tokić Kartelo otvoreno je progovorio o tome koliko ga je utrka iscrpila, no unatoč svim poteškoćama, jedno je sigurno – ne namjerava odustati

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Utrka u 'Asia Expressu' od natjecatelja zahtijeva veliku fizičku i psihičku izdržljivost, a svakodnevna putovanja, visoke temperature i neizvjesnost oko pronalaska prijevoza dodatno otežavaju put do cilja. Koliko je sudjelovanje u ovom pustolovnom showu zahtjevno, priznao je i Niko Tokić Kartelo, koji se osvrnuo na naporne dane provedene u utrci.

icon-expand icon-close icon-close Gazde, Asia Express FOTO: RTL

"Od jutra putujemo. Pržimo se na suncu. Nema auta. Ovo je baš, baš naporna utrka", opisao je Niko uvjete s kojima se svakodnevno susreće. Priznao je i kako je došao do trenutka u kojem mu je teško riječima opisati koliko ga je utrka iscrpila. Ipak, unatoč svim poteškoćama, odustajanje za njega nije opcija.

icon-expand Gazde, Asia Express FOTO: RTL