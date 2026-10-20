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Asia Express: Zmajeva ruta

Niko Tokić Kartelo o teškim uvjetima u 'Asia Expressu': 'To je toliko teško da se ne mogu ni izraziti'

Dugotrajna putovanja, nemilosrdno sunce i neizvjesnost oko pronalaska prijevoza postali su svakodnevica natjecatelja 'Asia Expressa'. Niko Tokić Kartelo otvoreno je progovorio o tome koliko ga je utrka iscrpila, no unatoč svim poteškoćama, jedno je sigurno – ne namjerava odustati

RTL.hr
20.10.2026 23:00

Utrka u 'Asia Expressu' od natjecatelja zahtijeva veliku fizičku i psihičku izdržljivost, a svakodnevna putovanja, visoke temperature i neizvjesnost oko pronalaska prijevoza dodatno otežavaju put do cilja. Koliko je sudjelovanje u ovom pustolovnom showu zahtjevno, priznao je i Niko Tokić Kartelo, koji se osvrnuo na naporne dane provedene u utrci.

Gazde, Asia Express
Gazde, Asia Express FOTO: RTL

"Od jutra putujemo. Pržimo se na suncu. Nema auta. Ovo je baš, baš naporna utrka", opisao je Niko uvjete s kojima se svakodnevno susreće.

Priznao je i kako je došao do trenutka u kojem mu je teško riječima opisati koliko ga je utrka iscrpila. Ipak, unatoč svim poteškoćama, odustajanje za njega nije opcija.

Gazde, Asia Express
Gazde, Asia Express FOTO: RTL

"Ja ne mogu sad više reći jesam li umoran, je li mi dosta svega. Ne bih odustao. To je toliko teško da se ne mogu ni izraziti, ali ne odustajem", poručio je odlučno.

Iako mu 'Asia Express' svakodnevno donosi nove izazove i pomiče granice izdržljivosti, Niko je jasno dao do znanja da ga ni najteži trenuci neće lako natjerati na odustajanje.

Show 'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21:15, a prije svih na Voyo.

asia express niko tokić kartelo
Asia Express: Zmajeva ruta

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