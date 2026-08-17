Niko Tokić Kartelo otkrio kako je upoznao Šimu Eleza: 'Izgleda kao da mi je sin, valjda zbog obrva'

Poduzetnik i bivši predsjednički kandidat Niko Tokić Kartelo (60) od rujna će se gledateljima RTL-a predstaviti u drukčijem izdanju. U pustolovnom showu 'Asia Express: Zmajeva ruta' poslovne i političke obveze zamijenit će putovanjem kroz Aziju, a u avanturu kreće s nećakom Ivanom Tokićem (36)

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Niko Tokić Kartelo otkrio je zašto je prihvatio ovaj izazov, kako ga je iskustvo povezalo s nećakom, ali i detalje o 60. rođendanu, prijateljstvu sa Šimom Elezom (27) te planovima za ljeto.

'Imao sam osjećaj da sam baš takav poziv čekao'

Nakon predsjedničke kampanje Tokić Kartelo posvetio se radu s mladima, zbog čega je, kaže, samo po Hrvatskoj napravio oko 120 tisuća kilometara. Intenzivan tempo s vremenom ga je iscrpio pa je poziv za sudjelovanje u 'Asia Expressu' stigao u pravom trenutku. Ali u jednom trenutku me sve to jednostavno iscrpilo. Nisam znao stati ni uzeti predah. Pomislio sam da mi se stvarno mora dogoditi nešto što će me maknuti iz svega. I onda se dogodi 'Asia Express'. Jedan euro dnevno, bez mobitela, od točke A do točke B... Nisam puno razmišljao jer sam imao osjećaj da sam baš takav poziv čekao i da će za mene to zapravo biti odmor", kazao je Niko za Net.hr.

icon-expand Šime i Niko, Gospodin Savršeni FOTO: RTL

Ne brine ga ni to što će ga gledatelji upoznati izvan poslovnog i političkog okruženja. Ja se ni privatno ni javno ne znam posebno pretvarati. Kakav sam bez kamera, takav sam uglavnom i pred njima. Možda će se ljudi iznenaditi nekim mojim reakcijama, ali vidjet će mene onakvog kakav stvarno jesam."

Avantura s nećakom Ivanom

U Aziju je krenuo s nećakom Ivanom, a osim zajedničkog prolaska kroz izazove, posebno mu je značila prilika da s njim provede više vremena.

icon-expand Niko, Asia Express FOTO: RTL

Siguran sam da ni s kim ne bih izdržao kao s Ivanom. On mi je nećak, jako me poštuje, a ja znam koliko je sposoban. Ali baš mi je nedostajalo razgovora s njim. Za razliku od njegove braće koja rade sa mnom, Ivan me gotovo ništa ne pita. To je njegov karakter i to poštujem, ali znam i da puno toga nosi u sebi. Zato sam si mislio - dobro, tamo nećeš imati kamo pobjeći, morat ćemo razgovarati. U ovakvoj utrci partner je najvažnija karika, a moj partner bio je Ivan." Tokić Kartelo nedavno je proslavio 60. rođendan, no kaže da se osjeća znatno mlađe. Drugi mi kažu da izgledam mlađe, a nakon 'Asia Expressa', možda se tako i osjećam. Otkrit ću vam i ovo, mjesec dana prije natjecanja napravio sam veliki sistematski pregled i nalazi su pokazali da mi je tijelo kao kod 40-godišnjaka. Pa valjda sam onda negdje između 40 i 60."

icon-expand Ivan i Niko, Asia Express FOTO: RTL

Iznenađenje za 60. rođendan

Veliku proslavu za oko 200 ljudi ovoga su puta organizirale njegova supruga i kćeri. Posebno ga je iznenadio show s dronovima, kao i film sastavljen od uspomena iz njegova života. Najveće iznenađenje bili su dronovi. Htio sam napraviti vatromet, ali zbog opasnosti od požara to nije bilo moguće. I bolje da nije, jer za dronove nisam znao i stvarno su me oduševili. Napravili su i film od mog djetinjstva do danas, a s pomoću umjetne inteligencije oživjeli su stare fotografije. To mi je bilo posebno emotivno."

Šime Elez: 'Izgleda kao da mi je sin'

Na proslavi se pojavio i Šime Elez iz 'Gospodina Savršenog', s kojim se Tokić Kartelo sprijateljio nakon predsjedničke kampanje.

icon-expand Šime Elez FOTO: Instagram

Šime i ja smo se upoznali nakon što je on postao javna osoba, a ja završio predsjedničku kampanju. Netko je počeo objavljivati naše fotografije uz šalu da Šime izgleda kao da mi je sin, valjda zbog obrva. Zajednički prijatelji su nas onda spojili i od tada se družimo." Tokić Kartelo kaže da mu je kod mladih posebno važno pomoći im da se snađu s uspjehom i pažnjom koja ga prati. Svi vas uče kako se školovati i kako uspjeti, ali rijetko tko vas nauči kako upravljati uspješnim životom kad vam se sve dogodi preko noći."

Obitelj mu je najveći uspjeh

Unatoč poslovnim i političkim iskustvima, na pitanje na što je najponosniji odgovor mu je jednostavan. Najponosniji sam na obitelj i ljude s kojima sam sve stvarao. Ništa što sam napravio nisam napravio sam. Za sebe više nemam velikih želja. Želim da mladi ostaju u Hrvatskoj, da se naši ljudi vraćaju iz iseljeništva i da ponovno vratimo povjerenje među ljude."

icon-expand Niko Tokić Kartelo i Ivan Tokić, Asia Express FOTO: Instagram