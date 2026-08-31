Niko Tokić Kartelo pred 'Asia Express' poručio: 'Ovo je otkrilo baš sve. Bez glume, bez uljepšavanja'

U najnovijoj objavi na Instagramu, Niko i Ivan objavili su zanimljiv video, postavljajući intrigantno pitanje o ljudskoj prirodi u ekstremnim uvjetima.

U ležernom videu snimljenom u bazenu, Niko sa svojim nećakom Ivanom, s kojim sudjeluje u showu, najavljuje televizijsku avanturu koja ih je, kako kaže, u potpunosti razotkrila. "Kažu da putovanja otkrivaju kakav si čovjek. Ovo je otkrilo baš sve", napisao je u opisu objave, ističući da su on i nećak tijekom natjecanja bili "svoji, bez glume, bez uljepšavanja i uvijek autentični".

U središte svoje objave stavio je pitanje: "Može li empatija pobijediti agresivnost i dovesti te do kraja?" Odgovor, kako poručuje, gledatelji će uskoro saznati.