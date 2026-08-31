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Asia Express: Zmajeva ruta

Niko Tokić Kartelo pred 'Asia Express' poručio: 'Ovo je otkrilo baš sve. Bez glume, bez uljepšavanja'

Poduzetnik i bivši predsjednički kandidat Niko Tokić Kartelo (60) od 8. rujna će se gledateljima RTL-a predstaviti u drukčijem izdanju. U pustolovnom showu 'Asia Express: Zmajeva ruta' poslovne i političke obveze zamijenit će putovanjem kroz Aziju, a u avanturu kreće s nećakom Ivanom Tokićem (36)

RTL.hr
31.08.2026 09:56

U najnovijoj objavi na Instagramu, Niko i Ivan objavili su zanimljiv video, postavljajući intrigantno pitanje o ljudskoj prirodi u ekstremnim uvjetima.

U ležernom videu snimljenom u bazenu, Niko sa svojim nećakom Ivanom, s kojim sudjeluje u showu, najavljuje televizijsku avanturu koja ih je, kako kaže, u potpunosti razotkrila. "Kažu da putovanja otkrivaju kakav si čovjek. Ovo je otkrilo baš sve", napisao je u opisu objave, ističući da su on i nećak tijekom natjecanja bili "svoji, bez glume, bez uljepšavanja i uvijek autentični".

U središte svoje objave stavio je pitanje: "Može li empatija pobijediti agresivnost i dovesti te do kraja?" Odgovor, kako poručuje, gledatelji će uskoro saznati.

Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga.

Podrška pratitelja i nestrpljivo iščekivanje

Reakcije na Kartelovu najavu bile su iznimno pozitivne. Pratitelji su u komentarima izrazili podršku i nestrpljenje. "Ajmeee jedva čekamo", jedan je od komentara koji odražava opće uzbuđenje, dok su mu drugi uputili tople riječi poput: "Prekrasni ste, vi ste jedan divan čovjek imate dobru dušu." Čini se da je javnost spremna vidjeti poznatog poduzetnika u potpuno drugačijem svjetlu.

Koncept showa 'Asia Express: Zmajeva ruta' temelji se na snalažljivosti, jer natjecatelji bez scenarija i s minimalnim sredstvima moraju sami pronalaziti prijevoz, hranu i smještaj. Timski rad je ključan, a Niko i Ivan podijelili su zadatke: dok je Niko zadužen za logistiku, Ivanova uloga je rješavanje zagonetki i igara koje su dio izazova.

'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od utorka, 8. rujna na RTL-u, a prije svih na platformi Voyo.

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Asia Express: Zmajeva ruta

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