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Asia Express: Zmajeva ruta

Niko Tokić Kartelo u 'Asia Expressu' morao uloviti kokoš za večeru: 'Ja sam kuhar, nisam ubojica'

U drugoj epizodi 'Asia Expressa' Niko Tokić Kartelo i Ivan doživjeli su još jedno iznenađenje nakon što su, tražeći smještaj, pronašli gostoljubive domaćine. Umjesto da samo pomognu pospremiti kuću ili oprati suđe, čekao ih je zadatak koji nisu očekivali – morali su se pobrinuti za vlastitu večeru

RTL.hr
09.09.2026 20:45

Putovanje kroz 'Asia Express' donosi izazove kakve Niko Tokić Kartelo i njegov nećak Ivan nisu mogli ni zamisliti. Nakon što su pronašli krov nad glavom kod domaćina, umjesto odmora i opuštanja čekao ih je potpuno neočekivan zadatak – večeru su morali osigurati sami.

Niko Tokić Kartelo, Asia Express
Niko Tokić Kartelo, Asia Express FOTO: RTL

"Ja sam mislio da ćemo prati suđe, pospremati nered, a na kraju ispada da moramo loviti svoju večeru", komentirao je Ivan, koji se našao u pomalo neugodnoj situaciji. "Ja sam kuhar, nisam ubojica", nadovezao se Niko.

Dobro se snašao

Dok je Ivan sa strane pokušavao izbjeći cijelu situaciju, Niko je zajedno s domaćinima krenuo u potragu za kokoši. Na njegovo iznenađenje, lov nije trajao dugo – kokoš je uspio uhvatiti prilično lako. Ipak, susret izbliza nije prošao bez reakcije: "Dobro da mi oko nije izvadila", našalio se nakon neobičnog iskustva.

Niko Tokić Kartelo, Asia Express
Niko Tokić Kartelo, Asia Express FOTO: RTL

Domaćini su im pokazali kako izgleda svakodnevna borba za hranu i objasnili da, ako želiš preživjeti, moraš znati pronaći i uloviti ono što ćeš pojesti. No Ivanu cijela situacija ipak nije bila nimalo jednostavna pa je pokušavao spriječiti ono što je uslijedilo: "Daj, nemojte, nemojte ubijati. Ne treba."

Niko Tokić Kartelo, Asia Express
Niko Tokić Kartelo, Asia Express FOTO: RTL

Na kraju su ipak izbjegli pripremu kokoši, a večeru su završili uz ribu. Iako im je iskustvo bilo poprilično neočekivano, još jednom su osjetili kako izgleda život daleko od komfora na koji su navikli.

Show 'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od utorka do četvrtka u 20:15, a prije svih na Voyo.

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