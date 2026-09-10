Niko Tokić Kartelo u 'Asia Expressu' nahvalio Bornu Kotromanić: 'Pristupačna je i ugodno ju je slušati'

Simpatije su, pokazalo se, obostrane. Zlatni dečki priznali su da su upravo Borna i Vesna i njima omiljeni tim, što je izazvalo simpatičnu reakciju među natjecateljima.

Voditelji Antonija Blaće i Ante Travizi upitali su Bornu i Vesnu, odnosno Gusarice, koji im je tim najdraži. One nisu dugo razmišljale te su otkrile da su njihovi favoriti Zlatni dečki.

No Gusarice nisu osvojile samo Zlatne dečke. Niko Tokić Kartelo otkrio je da su i njemu Borna i Vesna posebno drage, a za Bornu je imao samo riječi hvale. "Borna je malo mlađa od mene. Nisam je nikada osobno upoznao. Jako je elokventna i pristupačna žena. Točno je na mjestu i ugodno ju je slušati", kazao je Niko.

Iako se timovi u 'Asia Expressu' svakodnevno bore za što bolji plasman i prednost u utrci, zahtjevno putovanje očito donosi i nova prijateljstva koja se stvaraju izvan samog natjecanja.

Show 'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od utorka do četvrtka u 20:15, a prije svih na Voyo.