Niko Tokić Kartelo u 'Asia Expressu' potrčao punom snagom, a onda doživio peh: 'Pukla mi je prepona'

Niko Tokić Kartelo u trećoj epizodi 'Asia Expressa' krenuo je u utrku žestoko, s energijom koju nije mogao pratiti ni njegov nećak Ivan. Već na samom početku pokazao je da je spreman dati sve od sebe, a njegov tempo odmah je privukao pažnju.
"Imamo viška energije i idemo sad. Ne možemo nikog stići, ali dobre su i tenisice, i dobro sam nariktao ruksak", rekao je Niko prije nego što je doslovno krenuo u sprint. "Kao da mi se neki dodatan motor uključio, nisam se mogao ni zaustaviti", opisao je svoj nalet energije.
Ipak se zaustavio
No, njegov je sprint kratko trajao. Nakon samo nekoliko trenutaka morao je naglo stati zbog boli.
"Pukla mi je prepona", viknuo je Niko. Iako su Ivan i on nastavili utrku, bol se javljala i kasnije.
"Nešto mi je puklo. Malo sam osjetio. Sad me boli. Vidjet ćemo što će biti dalje", rekao je zabrinuto.
Show 'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od utorka do četvrtka u 20:15, a prije svih na Voyo.