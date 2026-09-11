Niko Tokić Kartelo u 'Asia Expressu' potrčao punom snagom, a onda doživio peh: 'Pukla mi je prepona'

Niko Tokić Kartelo u treću epizodu 'Asia Expressa' ušao je pun samopouzdanja i energije. Na samom startu utrke krenuo je toliko brzo da ga ni nećak Ivan nije mogao pratiti, no njegov nalet snage vrlo se brzo pretvorio u zabrinutost

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Niko Tokić Kartelo u trećoj epizodi 'Asia Expressa' krenuo je u utrku žestoko, s energijom koju nije mogao pratiti ni njegov nećak Ivan. Već na samom početku pokazao je da je spreman dati sve od sebe, a njegov tempo odmah je privukao pažnju.

icon-expand icon-close icon-close Niko Tokić Kartelo, Ivan Tokić, Asia Express FOTO: RTL

"Imamo viška energije i idemo sad. Ne možemo nikog stići, ali dobre su i tenisice, i dobro sam nariktao ruksak", rekao je Niko prije nego što je doslovno krenuo u sprint. "Kao da mi se neki dodatan motor uključio, nisam se mogao ni zaustaviti", opisao je svoj nalet energije.

Ipak se zaustavio

No, njegov je sprint kratko trajao. Nakon samo nekoliko trenutaka morao je naglo stati zbog boli. "Pukla mi je prepona", viknuo je Niko. Iako su Ivan i on nastavili utrku, bol se javljala i kasnije.

icon-expand Niko Tokić Kartelo, Ivan Tokić, Asia Express FOTO: RTL