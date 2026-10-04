Niko Tokić Kartelo za RTL.hr komentirao Bornu Kotromanić: 'Od povratka smo razmijenili jednu poruku'

Niko Tokić Kartelo osvrnuo se na svoj odnos s Bornom nakon 'Asia Expressa' i otkrio da su od povratka razmijenili tek jednu poruku. Komentirao je i njihove nesuglasice iz showa, situaciju oko pet dolara te njezine reakcije na sukobe s ostalim kandidatima

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Niko Tokić Kartelo u razgovoru za RTL.hr se osvrnuo na odnose među kandidatima u 'Asia Expressu', ali i na svoj odnos s Bornom Kotromanić nakon završetka snimanja. Kako kaže, na početku je pokušavao smirivati tenzije među natjecateljima i nije vidio razlog za ozbiljnije sukobe. "Na početku sam se tamo postavio kao najstariji član za međuljudske odnose. Isticao sam da je nepotreban ulazak u sukobe. Nismo imali puno kontakta jedni s drugima, izuzev vijeća i duela. Nikakvih razloga nije bilo za svađom i prepirkom, ali onda je krenulo", ispričao je.

icon-expand icon-close icon-close Niko Tokić Kartelo, Pino Pingvino, Asia Express FOTO: RTL

Prisjetio se da je prvi ozbiljniji sukob imao s Pinom zbog situacije s automobilom, no dodaje kako su danas u dobrim odnosima. "Moj prvi sukob bio je s Pinom oko krađe auta, ali evo sada smo jako dobri prijatelji. Pored toga sam imao situaciju s Bornom i nešto sa Zlatnim dečkima, što je više bilo zezanje. Ostalo i ja sad tek vidim", rekao je.

S Bornom nakon povratka gotovo da nije komunicirao

Na pitanje kakav je danas njegov odnos s Bornom, Niko je otkrio da od povratka iz Azije nisu imali gotovo nikakvu komunikaciju. "S Bornom jedna poruka. I to je to. Jedna poruka od povratka", rekao je.

icon-expand Borna Kotromanić, Niko Tokić Kartelo, Ivan Tokić, Asia Express FOTO: RTL

Ipak, kaže da prati njezine objave vezane uz 'Asia Express'. "Ja lajkam sve što objavljuje vezano za 'Asia Express', ovo drugo ne. Ne da neću, nego ruka me boli od lajkanja", našalio se. Prati i njezine odgovore na komentare te smatra da je upravo Borna među najaktivnijim kandidatima kada je riječ o reakcijama publike. "Čitam njezine odgovore na komentare. Ona je nekako najaktivnija, najviše je se napada, ali i ona iritira ljude. To sam joj i rekao", kazao je.

icon-expand Borna, Niko, Asia Express FOTO: RTL

Niko se osvrnuo i na trenutke u kojima se, prema njegovu dojmu, dio ostalih natjecatelja okrenuo protiv nje. "U jednom trenutku svi su se okrenuli protiv nje. Čak i Vesna njezina. Tu bi se čovjek zapitao je li problem u njemu. Ne, ona je nastavila po svom", rekao je, iznoseći svoje viđenje situacije.

O situaciji s pet dolara: 'Po meni je Borna pretjerala'

Komentirao je i situaciju koja se tijekom showa otvorila oko pet dolara. Kaže da mu tada nije bilo jasno zašto je ta tema uopće pokrenuta.

icon-expand Borna, Asia Express FOTO: RTL

"Ne znam što se dogodilo. Prije nego je utrka krenula, svatko je još išao sebi kupiti ako je nešto zaboravio, četkicu ili pastu za zube. No, shvatio sam da nije istina da je netko nekome bio dužan. Po meni je Borna pretjerala. Zašto je ona uopće to spomenula?" zapitao se, a onda se sjetio kako je neposredno prije toga bila kažnjena s 15 minuta vožnje unatrag. "To je njezin problem. Svaki put kad je ona na tapeti, ne prihvaća poraz, ne može se s tim pomiriti", zaključio je.

icon-expand Niko, Ivan, Asia Express FOTO: RTL