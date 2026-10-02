Niko Tokić Kartelo za RTL.hr o svojoj obitelji iz Kambodže: 'Kupio sam im zemljište, jezero, 400 kokoši, 250 patki, motor...'

Od iscrpljujućih utrka i sukoba s drugim kandidatima do susreta s kambodžanskom obitelji o kojoj danas brine – Niko Tokić Kartelo iz 'Asia Expressa' ponio je iskustva koja su ga duboko obilježila. U razgovoru za RTL.hr progovorio je o pomoći obitelji koja ga danas zove svojim

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Niko Tokić Kartelo u 'Asia Expressu' doživio je susret koji mu je, kako kaže, promijenio život. Nakon što ga je siromašna majka četvero djece zamolila da njezina najmlađeg sina povede u Hrvatsku, odlučio je pomoći cijeloj obitelji, a za RTL.hr otkriva što im je sve omogućio, kako danas održavaju kontakt i zašto ih uskoro ponovno planira posjetiti.

icon-expand icon-close icon-close Gazde, Asia Express FOTO: RTL

Kako je izgledao Vaš susret s kambodžanskom obitelji kojoj danas pomažete?

Utrka je svaki dan bila neizvjesna, a taj dan što se sve dogodilo, to se ne bi moglo izrežirati ni u Hollywoodu, doslovce. Mi smo ostali u tom selu, ima kuća, mislimo se naći ćemo smještaj lagano, ljudi su susretljivi. Međutim, tamo nisu bili susretljivi. Ne da nisu, nego su nam doslovce spuštali glavu, tjerali nas od kuća. Inače, u takvim selima poglavica ili šerif odlučuje hoće li primiti nekog stranca ili ne. Hoćeš odustati i ići kući. Ivan i ja smo bili na izmaku snaga, padali s nogu. Već smo prošli sve ulice, kad iz daljine maše jedna žena. Nemamo izbora i mi tamo. Ona nas pozdravlja. Ne zna engleski, ali pokazuje nam rukom prema drvenom krevetu vani. Tu se počelo puno ljudi skupljati. Ja tada nisam primijetio da su oni bili nezadovoljni jer nas je ta žena primila, bez suglasnosti poglavice, dok je ona bila miroljubiva. Čak smo mi spremali neko jelo. I riječ po riječ, odnosno prevođenje preko Googla – ona je u jednom trenutku rekla da uzmemo njezinog najmlađeg sina sa sobom. Evo, počet ću opet plakati. Da ga povedemo sa sobom u Hrvatsku.

icon-expand Gazde, Asia Express FOTO: RTL

Niste uzeli dijete, ali odlučili ste im pomoći?

Prošlo je dosta vremena otkad smo se mi vratili i ja sada brinem o cijeloj toj obitelji. Uglavnom, to je mlada obitelj. Imaju četvrto djece. Kupio sam im 4000 kvadrata zemljišta, jezero, 400 kokoši, 250 patki, motor... Sad se treba riža tamo saditi. Dijete se školuje. Dogovor je da nekih šest mjeseci financiram hranu za te kokoši i patke i nakon toga će ona moći živjeti od tog posla.

icon-expand Gazde, Asia Express FOTO: RTL

Planirate ih posjetiti?

Planiram otići u četvrtom mjesecu. Neću moći prije. Obići ih i vidjeti kako su se snašli. Sigurno da sam im promijenio život, ali i oni su promijenili moj. Sad kontaktiramo pomoću prevoditelja i ta žena, dječakova mama mene zove tata, a njezin pravi tata me zove brat. Pisala mi je kako su je ljudi vrijeđali jer je primila strance. Vjerujem da sam malo pretjerao s tom pomoći. Recimo ona je mene prvi put tražila 500 dolara, a ja sam uplatio tisuću i malo pomalo, to je otišlo na preko šest tisuća dolara. Zato sam joj rekao da se malo primiri da ne bi imala još više problema, da ne postane preko noći bogatija od tog šerifa, odnosno da ona bude šerif u jednom trenutku.

Ženska dominacija se snažno ističe u Kambodži?

Nisam to ni ja znao. Kad se društvo malo opustilo, njezin muž je htio popiti pivo, ali ona mu nije dala. Ali ona je pila.

icon-expand Niko Tokić Kartelo, Ivan Tokić, Asia Express FOTO: RTL

U kakvim uvjetima žive ljudi u Kambodži?

Oni žive jako skromno. Žive s kilu riže na dan, s jajima, ne troše puno ni odjeću. Nisu baš čisti, ali očito im to ni ne treba. I mi smo se s vremenom priviknuli. Baš je bio mozak na paši. Stvarno sam se odmorio. Uzmeš onaj ruksak i okrećeš se jesi li što zaboravio. Nemaš što zaboraviti – nemaš mobitel, nemaš novaca, imaš tih pari sa sobom u ruksaku i to je to.

I Vaš nećak Ivan je htio sudjelovati u pomoći. Što ste mu rekli?

Ja sam Ivanu rekao – to je moja obitelj, nađi ti sebi neku drugu. Ja često kažem, nemojte me pitati kome ćete pomoći. Okrenite se oko sebe i nađite sami načina kako ćete nekom pomoći. Nije to uvijek u novcu. Nema veće sreće nego kad možeš nekom pomoći. Što je uspjeh ako ga nemaš s nekim podijeliti?

icon-expand Niko Tokić Kartelo, Asia Express FOTO: RTL

Koliko je 'Asia Express' bio prilika da produbite odnos s Ivanom?

Ivan ima dva starija brata koji rade kod mene, a Ivan je samostalan. Treba povezati starije i mlađe, šteta je da mladi ne pitaju starije i da to iskustvo ode s njima u mirovinu. Mlađi koji su uspješni poput mog Ivana, misle ponekad da su skinuli svu pamet s neba. I onda sam shvatio da će Ivan u Aziji biti moj 24 sata i da će to biti prilika da ga obradim. No, do zadnjeg dana se nije previše otvorio. On bi u tim teškim trenucima spustio glavu i ne mogu doprijeti do njega, pa je tu bilo sukoba i svega. No, na kraju bi se uvijek trgnuo.

Do sukoba između vas je došlo kad ste ga optužili da paničari.

I ja sam u njegovim godinama paničario, ali onda shvatiš da se ne dogodi sve kako si zamislio, da ne odlučuješ sam. Taj odnos s partnerom je bio tamo dosta ključan. Uz psihološku pripremu. Iako se zapravo za to ne možeš pripremiti.

icon-expand Niko Tokić Kartelo, Pino Pingvino, Asia Express FOTO: RTL

Koliko toga gledatelj nema priliku vidjeti?

Krene utrka i mi satima ne znamo uopće u kojem smjeru trebamo ići. Gubili smo se. Znali smo otići po stotine kilometara u krivom smjeru. Primjerice, zaustavi se utrka u mjestu gdje nema kuća i onda hodaš satima. Ljudi iz produkcije su dobivali hranu u vrećicama, ali oni nisu stizali jesti radi nas. Jer smo se mi toliko borili. Ovi Zlatni dečki su najluđi bili. Digli su nam svima ljestvicu. Borili smo se s njima, ali to je nemoguće pobijediti. To je stroj koji sve melje i ne bira sredstva. Ali nismo se ni mi dali. Dakle, svima je bilo zaista teško.

Dakle, dogodilo se puno više od onoga što vidimo?

Jedan tim bi mogao imati show koji bi mogao trajati cijelu godinu i ne bi bilo dosadno.

icon-expand Niko Tokić Kartelo, Ivan Tokić, Asia Express FOTO: RTL

Jeste li ikoga od natjecatelja poznavali otprije?

Nisam nikoga.

Kako gledate na sukobe među natjecateljima?

Na početku sam se tamo postavio kao najstariji član za međuljudske odnose. Isticao sam da je nepotreban ulazak u sukobe. Nismo imali puno kontakte jedni s drugima, izuzev vijeća i duela. Nikakvih razloga nije bilo za svađom i prepirkom, ali onda je krenulo. Možda baš zbog toga što smo bili fakat brzi. Moj prvi sukob je bio s Pinom oko krađe auta, ali evo sada smo jako dobri prijatelji. Pored toga sam imao situaciju s Bornom i nešto sa Zlatnim dečkima, što je više bilo zezanje. Ostalo i ja sad tek vidim.

S kim ste najviše kliknuli?

Najviše s Pinom i Katarinom.

icon-expand Niko Tokić Kartelo, Pino Pingvino, Asia Express FOTO: RTL

Kako biste opisali Katarinu?

Hrabra, uporna, odlučna. Pravi je borac. Vidjet ćete koliko su ona i Luna uporne u tome da pobjeđuju. Dakle, s Pinom i Katarinom sam svaki dan na vezi. S Bornom jedna poruka. I to je to.

Jedna poruka dnevno?

Ne, ne. Jedna otkad smo se vratili.

Lajkate joj objave na Instagramu?

Ja lajkam sve što objavljuje vezano za 'Asia Express', ovo drugo ne. Ne da neću, nego ruka me boli od lajkanja. Čitam njezine odgovore na komentare. Ona je nekako najaktivnija, najviše je se napada, ali i ona iritira ljude. To sam joj i rekao. U jednom trenutku svi su se okrenuli protiv nje. Čak i Vesna njezina. Tu bi se čovjek zapitao je li problem u njemu. Ne, ona je nastavila po svom.

icon-expand Borna Kotromanić, Niko Tokić Kartelo, Ivan Tokić, Asia Express FOTO: RTL

Kako gledate na sukob zbog duga od 5 dolara?

Ne znam što se dogodilo. Prije nego je utrka krenula, svatko je još išao sebi kupiti ako je nešto zaboravio, četkicu ili pastu za zube. No, shvatio sam da nije istina da je netko nekome bio dužan. Po meni je Borna pretjerala. Zašto je ona uopće to spomenula?

Neposredno prije toga je kažnjena s 15 minuta vožnje u kontra smjeru.

To je njezin problem. Svaki put kad je ona na tapeti, ne prihvaća poraz, ne može se s tim pomiriti.

Gledatelji jako pozitivno reagiraju na Ellu. Slažete li se s njima?