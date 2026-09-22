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Asia Express: Zmajeva ruta

Niko u 'Asia Expressu' šakama grabio bebe krokodila: 'Ja volim životinje, ali u utrci sam'

Utrka u 'Asia Expressu' natjecateljima ne ostavlja puno vremena za razmišljanje, pa ni kada im se na putu nađu krokodili. Niko Tokić Kartelo zato je odlučio ubrzati zadatak i odjednom premještati nekoliko malenih krokodila, što je njegova nećaka Ivana potpuno izbacilo iz računice

RTL.hr
22.09.2026 16:00

Natjecatelje 'Asia Expressa' dočekao je pomalo neobičan zadatak. Nakon hranjenja krokodila ribom morali su premjestiti i 15 malenih krokodila iz jedne košare u drugu, a Niko Tokić Kartelo odlučio je zadatak odraditi na svoj način.

Dok su ostali timovi bebe krokodile uglavnom premještali jednog po jednog, Niko je odlučio ubrzati stvar pa ih je rukama hvatao po nekoliko odjednom. Njegov nećak Ivan pritom se potpuno zbunio i u jednom trenutku više nije bio siguran koliko su ih već prebacili.

Iako je tijekom zadatka bio usredotočen prije svega na brzinu i rezultat, Niko je poslije priznao da bi u drugačijim okolnostima rado više uživao u neobičnom susretu sa životinjama.

"Ja bih se igrao s njima, ali opet, u utrci si, hoćeš biti prvi ili ne biti zadnji. Ja volim životinje, ali prolazi puno toga kraj nas kroz utrku da ne znamo uživati u tome", rekao je Niko nakon izazova.

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Asia Express: Zmajeva ruta

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