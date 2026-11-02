Niko uzvratio nećaku nakon emotivne objave: 'Morao je stric ponekad pokazati malo autoriteta'

Ivan je objavio zajedničku fotografiju sa stricem i poručio kako će Laos pamtiti po mjestima, ali ponajviše po njihovom odnosu. "Nije nam uvijek bilo lako. Bilo je uspona, padova i neslaganja, ali upravo smo kroz njih naučili bolje razumjeti jedan drugoga i postali još bliži", napisao je te dodao da ih sada čeka Tajland i da ondje nastavljaju 'jači nego prije'.

Niko Tokić Kartelo i njegov nećak Ivan Tokić osvrnuli su se na društvenim mrežama na dane provedene u Laosu, ali i na svoj odnos koji je tijekom zahtjevne utrke u 'Asia Expressu' prolazio kroz uspone i padove.

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Nedugo zatim oglasio se i Niko, koji je objavio istu fotografiju te još dvije. "Evo, Ivan je napisao svoje viđenje, pa da i stric kaže koju", započeo je te priznao kako im u Kambodži i Laosu nije uvijek bilo jednostavno, osobito u uvjetima bez novca, mobitela i svega na što su inače navikli.

"Bilo je i svađa i teških razgovora. Ivan je tada mislio da neki nisu bili potrebni, a ja sam znao da jesu. Morao je stric ponekad pokazati malo autoriteta", napisao je Niko. Njihove nesuglasice gledatelji su nedavno mogli vidjeti i u 'Asia Expressu', kada je Niki zasmetao način na koji mu se Ivan obraćao.

Ipak, obojica ističu kako su ih upravo takvi trenuci dodatno zbližili. "Ivane, nije tebi bilo lako sa stricem, ali vjeruj mi, nije ni stricu bilo lako s tobom!", našalio se Niko i zaključio kako su Kambodža i Laos iza njih, dok ih u Tajlandu čeka novo poglavlje utrke.

Show 'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21:15, a prije svih na Voyo.