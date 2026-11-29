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Gazde su prošle u top 4 'Asia Expressa' nakon borbe za ostanak protiv Gazela, a Niko je za RTL.hr komentirao eliminacije i svoj dosadašnji put u showu. "Mislili smo da će sigurno Gazele pobijediti u plesu u eliminacijama jer su mlađe. Bili smo umorni. Bio je težak dan, bilo je vruće. Mi smo prvi put pali, ali eto, pobijedili smo. Ni krivi ni dužni u top 4. Sretni smo", rekao je Niko.

icon-expand icon-close icon-close Niko, Asia Express FOTO: RTL

Otkrio je i što je shvatio. "Ivan i ja pretrčali smo više kilometara od Jokera i Spartanaca zajedno jer su stalno imali imunitete. Nisu imali tolike utrke i noćenja. Stalno ruksak, cesta, neizvjesnost, novi auto. Bili su odmorniji i još su mlađi", ispričao je. Ipak, neki će mu smještaji ostati posebno u sjećanju, kao onaj kod yakuza. "Rekli su da su pravi yakuze. Isprva nije baš bilo ugodno, ali onda smo vidjeli da su predobri, ljubazni ljudi. Sjedili smo do dugo u noć s njima. Probao sam i žabe, samo ne znam koji dio jer su to nasjeckali. Bilo je jako ljuto", prisjetio se Niko.

icon-expand Gazde, Asia Express: Zmajeva ruta FOTO: RTL

Osvrnuo se na prepirke s Ivanom. "Stariji sam. Očekujem da me sluša. To što je bio sa Špremom poslije mi je stvaralo problem. Smetalo mi je što su oni zasebno zaustavljali aute pa je to Ivan poslije radio sa mnom. Moramo se pozicionirati na stranu na koju ide auto, nije mi imalo smisla ono što je rekao da stanemo bilo gdje pa će se auto okrenuti. Morao sam vikati", rekao je Niko.

icon-expand Gazde, Asia Express FOTO: RTL

Otkrio je da se njegovoj majci nije svidjelo što je vikao na Ivana, koji je njezin unuk. "Mene mama zove zato što sam vikao na Ivana i pita kako sam mogao ovo i ono, ali mi je prvo čestitala na prolazak u top 4", priznao je. Kaže da su on i Ivan imali trenutaka kada mu je bilo teško jer njegov nećak nije htio razgovarati s njim. Ipak, on je donio jednu odluku. "Neće kući dok ja ne kažem. I on je shvatio da smo zaglavili ovdje", rekao je Niko.

icon-expand Asia Express: Zmajeva ruta FOTO: RTL