Nikša je Katarinin partner u eliminacijskoj utrci 'Asia Expressa': 'Čini mi se fizički spremniji!'

Nakon što se Ante Travizi vratio u voditeljsku ulogu, Katarina Mamić ponovno se našla bez suigrača. Uoči eliminacijske utrke dobila je priliku odabrati partnera među imunim timovima, a njezina odluka iznenadila je i samog odabranika

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Povratak Ante Travizija u voditeljsku ulogu u 'Asia Expressu' značio je da je Katarina Mamić još jednom ostala bez partnera. No, pred njom je bila eliminacijska utrka u koju nikako nije mogla krenuti sama. Voditeljica Antonija Blaće zato joj je ponudila rješenje. "Možemo ti omogućiti da odabereš suigrača, nekoga od imunih timova", objasnila je Antonija.

icon-expand icon-close icon-close Katarina, Asia Express FOTO: RTL

Katarina nije dugo razmišljala, već je odmah izgovorila jedno ime. "Nikša", rekla je, čime je iznenadila i samog Nikšu, koji nije očekivao da će upravo on biti njezin izbor. "Što ja? Odakle ja?", našalio se kasnije Nikša, još uvijek iznenađen neočekivanim pozivom. "Ako bi on volio, ja bih Nikšu", pojasnila je Katarina, a Nikša je pristao pridružiti joj se u eliminacijskoj utrci.

icon-expand Goran, Nikša, Asia Express FOTO: RTL