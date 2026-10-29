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Asia Express: Zmajeva ruta

Nikša je Katarinin partner u eliminacijskoj utrci 'Asia Expressa': 'Čini mi se fizički spremniji!'

Nakon što se Ante Travizi vratio u voditeljsku ulogu, Katarina Mamić ponovno se našla bez suigrača. Uoči eliminacijske utrke dobila je priliku odabrati partnera među imunim timovima, a njezina odluka iznenadila je i samog odabranika

RTL.hr
29.10.2026 22:30

Povratak Ante Travizija u voditeljsku ulogu u 'Asia Expressu' značio je da je Katarina Mamić još jednom ostala bez partnera. No, pred njom je bila eliminacijska utrka u koju nikako nije mogla krenuti sama. Voditeljica Antonija Blaće zato joj je ponudila rješenje.

"Možemo ti omogućiti da odabereš suigrača, nekoga od imunih timova", objasnila je Antonija.

Katarina, Asia Express
Katarina, Asia Express FOTO: RTL

Katarina nije dugo razmišljala, već je odmah izgovorila jedno ime. "Nikša", rekla je, čime je iznenadila i samog Nikšu, koji nije očekivao da će upravo on biti njezin izbor.

"Što ja? Odakle ja?", našalio se kasnije Nikša, još uvijek iznenađen neočekivanim pozivom.

"Ako bi on volio, ja bih Nikšu", pojasnila je Katarina, a Nikša je pristao pridružiti joj se u eliminacijskoj utrci.

Goran, Nikša, Asia Express
Goran, Nikša, Asia Express FOTO: RTL

Antonija je pritom objasnila i važno pravilo. Ako Katarina i Nikša posljednji stignu na cilj, iz natjecanja će ispasti samo Katarina, dok Nikša neće izgubiti svoje mjesto u showu.

Katarina je kasnije otkrila i zašto je odlučila odabrati baš njega, a ne nekoga od ostalih kandidata koji su imali imunitet. "Ne sviđa mi se stil igre Jokera. Dok se to ne promijeni, ne bih izabrala njih. Između Nikše i Gorana, obojicu ih jednako volim, ali Nikša mi se čini fizički spremniji", iskreno je objasnila Katarina.

Show 'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21:15, a prije svih na Voyo.

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