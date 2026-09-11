Nikša Kaleb otkrio čemu će 'Asia Express' naučiti njegovu djecu: 'Nadamo se da im vikendom neće trebati više od eura'

Osim pronalaska prijevoza i svladavanja brojnih zadataka, natjecatelje u 'Asia Expressu' čeka još jedna velika prepreka – raspolaganje s tek jednim eurom dnevno. Taj mali iznos mora im biti dovoljan za osnovne potrebe tijekom putovanja, što zahtijeva puno kreativnosti, odricanja i snalažljivosti.
Nikši Kalebu taj je izazov odmah privukao pažnju, a u svom je prepoznatljivom stilu komentirao kako bi cijela stvar možda zvučala privlačnije kada bi pravilo bilo drugačije.
"Ljepše bi zvučalo da je euro po kilometru", našalio se Nikša, no ubrzo je u cijeloj situaciji pronašao i jednu pozitivnu stranu. Smatra da će upravo taj dio showa gledateljima pokazati koliko se zapravo može kada se mora.
"Naši klinci će vidjeti kako mi možemo s jednim eurom, pa se nadamo da vikendom ni njima neće trebati puno više", rekao je Kaleb kroz smijeh.
Iza zabavne opaske krije se i važna poruka – putovanje kroz Aziju u uvjetima koje Asia Express postavlja natjecateljima tjera ih da preispitaju navike, cijene ono što inače uzimaju zdravo za gotovo i pokažu koliko se čovjek može prilagoditi kada nema uobičajeni komfor.
Show 'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od utorka do četvrtka u 20:15, a prije svih na Voyo.