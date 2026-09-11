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Asia Express: Zmajeva ruta

Nikša Kaleb otkrio čemu će 'Asia Express' naučiti njegovu djecu: 'Nadamo se da im vikendom neće trebati više od eura'

Jedan euro dnevno za hranu, piće i sve ostale potrebe – zvuči gotovo nemoguće, ali upravo je to jedan od najvećih izazova s kojima se natjecatelji suočavaju u 'Asia Expressu'. Dok pokušavaju prijeći tisuće kilometara, moraju se snalaziti s budžetom koji je mnogima nezamisliv u svakodnevnom životu

RTL.hr
11.09.2026 17:00

Osim pronalaska prijevoza i svladavanja brojnih zadataka, natjecatelje u 'Asia Expressu' čeka još jedna velika prepreka – raspolaganje s tek jednim eurom dnevno. Taj mali iznos mora im biti dovoljan za osnovne potrebe tijekom putovanja, što zahtijeva puno kreativnosti, odricanja i snalažljivosti.

Nikša Kaleb, Goran Šprem, Asia Express
Nikša Kaleb, Goran Šprem, Asia Express FOTO: RTL

Nikši Kalebu taj je izazov odmah privukao pažnju, a u svom je prepoznatljivom stilu komentirao kako bi cijela stvar možda zvučala privlačnije kada bi pravilo bilo drugačije.

"Ljepše bi zvučalo da je euro po kilometru", našalio se Nikša, no ubrzo je u cijeloj situaciji pronašao i jednu pozitivnu stranu. Smatra da će upravo taj dio showa gledateljima pokazati koliko se zapravo može kada se mora.

Goran Šprem, Nikša Kaleb, Asia express
Goran Šprem, Nikša Kaleb, Asia express FOTO: RTL

"Naši klinci će vidjeti kako mi možemo s jednim eurom, pa se nadamo da vikendom ni njima neće trebati puno više", rekao je Kaleb kroz smijeh.

Iza zabavne opaske krije se i važna poruka – putovanje kroz Aziju u uvjetima koje Asia Express postavlja natjecateljima tjera ih da preispitaju navike, cijene ono što inače uzimaju zdravo za gotovo i pokažu koliko se čovjek može prilagoditi kada nema uobičajeni komfor.

Show 'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od utorka do četvrtka u 20:15, a prije svih na Voyo.

asia express nikša kaleb
Asia Express: Zmajeva ruta

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