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Asia Express: Zmajeva ruta

Nikša Kaleb počastio Gorana Šprema masažom stopala u 'Asia Expressu': 'Ovo ti neću zaboraviti'

Iako su ostali bez imuniteta, Zlatni dečki nisu dugo žalili. U nastavku utrke pronašli su smještaj koji ih je oduševio, a Nikša Kaleb odlučio je svom prijatelju Goranu Špremu priuštiti dodatni znak pažnje

RTL.hr
30.09.2026 22:50

Nakon što nisu uspjeli osvojiti imunitet u 'Asia Expressu', Zlatni dečki krenuli su u potragu za mjestom za noćenje. Iako nisu imali posebnu prednost, sreća im se osmjehnula jer su pronašli kuću koja ih je potpuno oduševila.

Zlatni dečki, Asia Express
Zlatni dečki, Asia Express FOTO: RTL

"Kuća u koju smo primljeni je daleko najljepša kuća u ovom selu, najzlatnija", rekao je Goran Šprem.

Smještajem je bio oduševljen i Nikša Kaleb i to toliko da je na poseban način odlučio podijeliti s prijateljem. Šprem je, naime, dobio masažu stopala kao priliku da se opusti nakon napornog dana.

Zlatni dečki, Asia Express
Zlatni dečki, Asia Express FOTO: RTL

"Znam koliko to njemu znači, pa neka uživa do kraja", rekao je Kaleb nakon što mu je priuštio opuštanje.

Zlatni dečki, Asia Express
Zlatni dečki, Asia Express FOTO: RTL

Šprem nije skrivao koliko mu je gesta značila.

"Ovo ti neću zaboraviti", poručio mu je.

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asia express zlatni dečki
Asia Express: Zmajeva ruta

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