Nikša Kaleb počastio Gorana Šprema masažom stopala u 'Asia Expressu': 'Ovo ti neću zaboraviti'

Nakon što nisu uspjeli osvojiti imunitet u 'Asia Expressu', Zlatni dečki krenuli su u potragu za mjestom za noćenje. Iako nisu imali posebnu prednost, sreća im se osmjehnula jer su pronašli kuću koja ih je potpuno oduševila.
"Kuća u koju smo primljeni je daleko najljepša kuća u ovom selu, najzlatnija", rekao je Goran Šprem.
Smještajem je bio oduševljen i Nikša Kaleb i to toliko da je na poseban način odlučio podijeliti s prijateljem. Šprem je, naime, dobio masažu stopala kao priliku da se opusti nakon napornog dana.
"Znam koliko to njemu znači, pa neka uživa do kraja", rekao je Kaleb nakon što mu je priuštio opuštanje.
Šprem nije skrivao koliko mu je gesta značila.
"Ovo ti neću zaboraviti", poručio mu je.
Show 'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21:15, a prije svih na Voyo.