Nikša Kaleb počastio Gorana Šprema masažom stopala u 'Asia Expressu': 'Ovo ti neću zaboraviti'

Nakon što nisu uspjeli osvojiti imunitet u 'Asia Expressu' , Zlatni dečki krenuli su u potragu za mjestom za noćenje. Iako nisu imali posebnu prednost, sreća im se osmjehnula jer su pronašli kuću koja ih je potpuno oduševila.

"Kuća u koju smo primljeni je daleko najljepša kuća u ovom selu, najzlatnija", rekao je Goran Šprem.

Smještajem je bio oduševljen i Nikša Kaleb i to toliko da je na poseban način odlučio podijeliti s prijateljem. Šprem je, naime, dobio masažu stopala kao priliku da se opusti nakon napornog dana.