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Asia Express: Zmajeva ruta

'Ništa nisam pazio cijelo ljeto': Luciano Plazibat pokazao izgled nakon snimanja 'Asia Expressa'

Luciano Plazibat na svom se Instagramu osvrnuo na snimanja 'Asia Expressa', te objavio fotografiju svoga tijela. Iako se tijekom ljeta opustio po pitanju prehrane i treninga, zadovoljan je izgledom

RTL.hr
03.09.2026 21:00

Natjecatelji 'Asia Expressa: Zmajeva ruta' zadnjih dana objavljuju dojmove sa snimanja. Luciano Plazibat sa svojim je pratiteljima podijelio i mali uvid u svoju ljetnu rutinu. U Instagram storiju pokazao je fotografiju svog tijela te otkrio kako je od početka lipnja do početka rujna živio nešto opuštenijim tempom.

Luciano Plazibat, Instagram
Luciano Plazibat, Instagram FOTO: Instagram

Nije pazio što jede

Kako je napisao, tijekom ljeta nije posebno pazio što jede, trenirao je kada bi stigao, a vrijeme je iskoristio za uživanje, ali i snimanje RTL-ova avanturističkog showa. Luciano je priznao i da si je tijekom ljeta priuštio sve ono u čemu uživa, pa čak i nekoliko čaša alkohola, iako inače već četiri godine ne pije. Kako je objasnio, dogodilo se to samo u posebnim prilikama i trenucima slavlja.

Imao sam strah da će biti ne znam što", napisao je Luciano uz objavu, no fotografijom je pokazao da se nakon opuštenijih mjeseci ne opterećuje sitnicama, već se vraća svom ritmu i treninzima.

Luciano i Robert, Asia Express
Luciano i Robert, Asia Express FOTO: RTL

Za to vrijeme, gledatelji iščekuju prve epizode 'Asia Expressa' u kojima će otkriti kako su se Luciano i njego otac snašli na putovanju od Kambbodže, preko Laosa do Tajlanda. 

'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od utorka, 8. rujna u 20:15 na RTL-u, a prije svih na Voyo.

luciano plazibat asia express instagram
Asia Express: Zmajeva ruta

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Asia Express: Zmajeva ruta

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