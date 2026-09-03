'Ništa nisam pazio cijelo ljeto': Luciano Plazibat pokazao izgled nakon snimanja 'Asia Expressa'

Natjecatelji 'Asia Expressa: Zmajeva ruta' zadnjih dana objavljuju dojmove sa snimanja. Luciano Plazibat sa svojim je pratiteljima podijelio i mali uvid u svoju ljetnu rutinu. U Instagram storiju pokazao je fotografiju svog tijela te otkrio kako je od početka lipnja do početka rujna živio nešto opuštenijim tempom.

Kako je napisao, tijekom ljeta nije posebno pazio što jede, trenirao je kada bi stigao, a vrijeme je iskoristio za uživanje, ali i snimanje RTL-ova avanturističkog showa. Luciano je priznao i da si je tijekom ljeta priuštio sve ono u čemu uživa, pa čak i nekoliko čaša alkohola, iako inače već četiri godine ne pije. Kako je objasnio, dogodilo se to samo u posebnim prilikama i trenucima slavlja.

Imao sam strah da će biti ne znam što", napisao je Luciano uz objavu, no fotografijom je pokazao da se nakon opuštenijih mjeseci ne opterećuje sitnicama, već se vraća svom ritmu i treninzima.