U borbi za imunitet koji vodi u top 4 u 'Asia Expressu' , Gazde su zaostale za Jokerima i Gusaricama jer nisu pazili kada im je njihova domaćica govorila o godini osnivanja tajlandskog grada Sukhothai pa nisu mogli otključati lokot na biciklu. Odlučili su ispitivati ljude oko njih znaju li taj podatak.

Niko se koncentrirao na način na koji je Ivan na engleskom jeziku postavio pitanje, a on mu je objašnjavao da to nije važno jer osoba koju je pitao nije znala godinu osnutka grada. "Mali je zbunjola. Nemoj mi sad kao da sam ja nešto krivo napravio", istaknuo je. Na kraju je Ivan pitao turističkog vodiča koji mu je odmah rekao taj podatak.

"Bit će još zadataka, samo da ovu prvu prepreku prijeđemo", istaknuo je Niko. Gazde su brzo vozile bicikl pa su nadoknadile zaostatak za Jokerima i Gusaricama.

Show 'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21:15, a prije svih na Voyo.