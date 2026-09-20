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Asia Express: Zmajeva ruta

Njihov put obilježili su smijeh, izazovi i emocije: Ovo su trenuci koji su obilježili avanturu Anite i Alekseja u 'Asia Expressu'

Anita i Aleksej u 'Asia Express' nisu krenuli samo u utrku kroz nepoznate krajeve, već i u svojevrsni test vlastitog odnosa. Od trenutka kada su zakoračili na aerodrom i krenuli prema Kambodži, njihovo je putovanje bilo puno više od borbe za prolazak dalje

RTL.hr
20.09.2026 11:00

Kada su Anita Martinović i Aleksej Škarica krenuli prema Kambodži, znali su da u 'Asia Express' ulaze kao jedini ljubavni par sezone. Znali su da ih čeka zahtjevna avantura – putovanje bez komfora, novca i sigurnosti, ali vjerovali su da bi ih upravo takvo iskustvo moglo dodatno povezati.

Već na početku pokazalo se koliko su različiti. Anita je bila ona koja lako ulazi u razgovore, traži pomoć i brzo sklapa poznanstva, dok je Aleksej bio smireniji, analitičniji i sklon planiranju. Upravo su te razlike isprva vidjeli kao svoju prednost – ona će biti zadužena za komunikaciju, a on za strategiju.

Jedan od simpatičnijih trenutaka dogodio se već na predstavljanju njihova tima kada je Aleksej pokazao plišanu kapibaru koju mu je za put dala kći. Mali simbol doma i obitelji nosio je sa sobom kroz sve izazove, a kada je Ante Travizi pitao hoće li je Anita maziti, ona je kroz smijeh odgovorila: "Kad ne bude bio, mazit ćemo ga".

No, kako su dani prolazili, pokazalo se da su ekstremni uvjeti puno veći izazov nego što su možda očekivali. Umor, stres, nepoznato okruženje i stalna borba s vremenom počeli su utjecati i na njihov odnos. Bilo je nesuglasica i trenutaka kada se činilo da njihova različitost više nije prednost, nego prepreka.

Ipak, putovanje im nije donijelo samo teške trenutke. Posebno su ih dirnuli ljudi koje su susretali putem, a među njima i kambodžanska djeca u domovima u kojima su pronalazili smještaj. Unatoč skromnim uvjetima, toplina i gostoprimstvo domaćina ostavili su snažan trag na njih. Upravo ti susreti pokazali su im koliko se sreća često krije u jednostavnim stvarima.

Kako je vrijeme odmicalo, Anita i Aleksej sve su više shvaćali da je 'Asia Express' za njih postao puno više od televizijske avanture. Nakon noćenja u hramu, daleko od svakodnevnog života i svega što ih je opterećivalo, uspjeli su iskreno razgovarati o svojem odnosu. Upravo tada, kako su kasnije otkrili, shvatili su da se njihovi putevi ipak razilaze u ljubavnom smislu.

Na početku putovanja Anita je rekla: "Tko zna što nosi budućnost." I doista, Kambodža im je donijela odgovore koje možda nisu očekivali. Iako njihova zajednička budućnost kao ljubavnog para nije bila ona kojoj su se nadali, iz 'Asia Expressa' izašli su s novim razumijevanjem jedno drugoga i odlukom da će ostati ljudi koji se podržavaju.

Jer, kako je Aleksej rekao nakon završetka avanture: "Ne trebamo biti par da se volimo."

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