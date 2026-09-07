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Asia Express: Zmajeva ruta

'Nosim svoju jastučnicu sa sobom gdje god!': Đana Smajo o najvećem izazovu u 'Asia Expressu' i avanturi života s mamom Meri

Glazbenica Đana Smajo i njezina majka Meri uskoro kreću u svoju najveću i najzahtjevniju utrku života u spektaklu 'Asia Express: Zmajeva ruta'. Unatoč tome što sa sobom smiju ponijeti tek najosnovnije stvari i preživljavati s jednim eurom dnevno, Đana skriva bez čega nipošto ne prelazi granicu, zašto je upravo majku odabrala za partnericu te s kakvim se strahovima suočava uoči ulaska u azijsku divljinu

RTL.hr
07.09.2026 09:00

Na pitanje što će joj osobno predstavljati najveću prepreku na ovom terenskom putovanju, Đana iskreno priznaje da je riječ o uvjetima smještaja i higijeni.

'Tuširanje više puta dnevno, čista posteljina... Ne mogu bez toga!'

"Meni će zasigurno najveći izazov biti higijena jer sam malo 'freak' za to. Tuširanje više puta dnevno, čista posteljina, krevet, toalet... Ne mogu bez toga. Bojim se što će biti, ali ono što znam za sigurno je da nosim svoju jastučnicu sa sobom gdje god", kroz smijeh otkriva mlada pjevačica.

Asia Express - Đana
Asia Express - Đana FOTO: RTL

'Svijet jednostavno treba upoznati Meri'

Ipak, nepoznati teren i teške uvjete bit će lakše prebroditi uz osobu kojoj bezuvjetno vjeruje i koja joj je najveći emotivni oslonac.

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"Izabrala sam mamu jer mislim da u takvim uvjetima ne bih mogla izdržati ni s kim drugim. Trebao mi je netko kao emotivni oslonac jer još nisam imala iskustvo poput ovog u životu, niti sam neki profesionalac ili avanturista. Išle smo iz čiste zezancije, želje za znanjem i putovanjem. Isto tako, smatram da svijet treba upoznati Meri. Ona je jedna od najsmješnijih i najluđih osoba koje znam. Ikonična je možda i najbolja riječ kojom ju mogu opisati, a nas dvije u tandemu - Bože pomozi", iskrena je Đana.

Asia Express - Meri i Dana
Asia Express - Meri i Dana FOTO: RTL

'Ja paničarim, ali ona PANIČARI'

Iako su po karakteru prilično različite - pri čemu je mama 'control freak', a Đana flegma - obje očekuje ozbiljan test pod pritiskom.

"Znam njeno paničarenje. Ja paničarim, ali ona PANIČARI. Kod nje je sve ekstremno, svaki osjećaj. Bojim se da bi u tandemu mogle biti jako kaotične, pogotovo ako ona svoju paniku dodatno prenese na mene. S druge strane, kod nje mi se sviđa što je mentalno snažna. Najsnažnija osoba koju znam. Teško će nju nešto pokolebati i rijetko kad ona ne izvrši nešto što je zamislila. Ona je najveći borac bez obzira i na godine i na vještine, uvijek da sve od sebe."

Đana, Asia Express
Đana, Asia Express FOTO: Instagram

'Bila bih sretna da preživimo i tjedan'

Iako im je primarni cilj zajednička obiteljska uspomena i avantura, natjecateljski duh ipak proradi.

"Prvenstveno idemo u zajedničku avanturu, da za nekoliko godina možemo prepričavati priče i iskustva, ali lagala bih kada bih rekla da nismo kompetitivne. Naravno da bismo voljele pobijediti, ali i znamo koliko je to realno za nas dvije. Tko zna, ja bih bila sretna da preživim i tjedan. Nadam se da će ljudi vidjeti tu moju ljudsku, ranjiviju, zabavniju pa i luđu stranu te da će misliti da sam normalna, prizemna i da stvarno cijenim male, a velike stvari u životu."

Ne propustite pratiti uzbudljivu avanturu Đane i Meri u spektaklu 'Asia Express: Zmajeva ruta' od sutra, 8. rujna u 20:15 na RTL-u ili odmah platformi Voyo!

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