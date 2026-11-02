Nova pravila u 'Asia Expressu' i vožnja lijevom stranom, Borna ponudila rješenje: 'Zamislimo da smo u Londonu'

Nakon Kambodže i Laosa natjecatelji 'Asia Expressa' stigli su u Tajland, a s novom zemljom stigla su i nova pravila. Antonija Blaće odmah im je objasnila što se odsad mijenja.
"Ne možete se više voziti u otvorenim pick-upovima, ne možete dijeliti prijevoz i ne možete dijeliti smještaj", poručila je natjecateljima.
Ivanu su se promjene svidjele. "Sad se možemo fokusirati isključivo na sebe. Tako da ovo što su uveli nova pravila - super", komentirao je, dok je Katarina zaključila: "Teže je sad."
Ante Travizi upozorio ih je i na još jednu važnu stvar - u Tajlandu se vozi lijevom stranom ceste. "Kad prelazite cestu, pogled desno pa lijevo, jer ja se jučer nisam dobro proveo", upozorio ih je.
Borna Kotromanić odmah je ponudila jednostavno rješenje: "Zamislimo da smo u Londonu." Maji to ionako nije predstavljalo problem. "S obzirom na to da sam studirala četiri godine u Londonu, nije mi to neki novitet", rekla je.
Show 'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21:15, a prije svih na Voyo.