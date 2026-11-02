Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Love Island Adria Divlje pčele Asia Express: Zmajeva ruta Specijalisti Zagreb Gospodin Savršeni Večera za 5 Formula 1
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Vijesti Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Asia Express: Zmajeva ruta

Nova pravila u 'Asia Expressu' i vožnja lijevom stranom, Borna ponudila rješenje: 'Zamislimo da smo u Londonu'

Nakon Kambodže i Laosa natjecatelji 'Asia Expressa' utrku nastavljaju u Tajlandu, gdje su ih odmah dočekala nova pravila. Više ne smiju dijeliti prijevoz ni smještaj, a morali su se prilagoditi i vožnji lijevom stranom ceste

RTL.hr
02.11.2026 23:00

Nakon Kambodže i Laosa natjecatelji 'Asia Expressa' stigli su u Tajland, a s novom zemljom stigla su i nova pravila. Antonija Blaće odmah im je objasnila što se odsad mijenja.

Asia Express
Asia Express FOTO: RTL

"Ne možete se više voziti u otvorenim pick-upovima, ne možete dijeliti prijevoz i ne možete dijeliti smještaj", poručila je natjecateljima.

Ivanu su se promjene svidjele. "Sad se možemo fokusirati isključivo na sebe. Tako da ovo što su uveli nova pravila - super", komentirao je, dok je Katarina zaključila: "Teže je sad."

Ivan, Niko, Asia Express
Ivan, Niko, Asia Express FOTO: RTL

Ante Travizi upozorio ih je i na još jednu važnu stvar - u Tajlandu se vozi lijevom stranom ceste. "Kad prelazite cestu, pogled desno pa lijevo, jer ja se jučer nisam dobro proveo", upozorio ih je.

Borna Kotromanić odmah je ponudila jednostavno rješenje: "Zamislimo da smo u Londonu." Maji to ionako nije predstavljalo problem. "S obzirom na to da sam studirala četiri godine u Londonu, nije mi to neki novitet", rekla je.

Borna, Asia Express
Borna, Asia Express FOTO: RTL

Show 'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21:15, a prije svih na Voyo.

asia express borna kotromanić antonija blaće ante travizi katarina mamić maja gržinčić ivan tokić
Asia Express: Zmajeva ruta

Emotivan povratak Lune Valas u 'Asia Express': 'Sve me to izgradilo u osobu kakva sam danas'

Moglo bi te zanimati

Vraća se Luna, mijenjaju se pravila i počinje borba za finale: 'Asia Express' stigao u Tajland!

Borna Kotromanić prisjetila se početka 'Asia Expressa': 'U punom sastavu, onako kako smo startali'

Luciano strahovao da će Katarina ispasti iz 'Asia Expressa': 'Postala mi je pravi prijatelj, uvijek znam na čemu sam s njom'

Novi tjedan 'Asia Expressa' donosi emotivan povratak, ali i nova pravila: 'Puno, puno strože'

Pisma koja su probudila emocije u 'Asia Expressu': Natjecatelji otkrili što cijene jedni kod drugih, ali i što bi promijenili

Od rođendanske pjesme do emotivnih rastanaka: Ovo su najljepši trenuci kandidata 'Asia Expressa' s djecom

Pročitaj na Net.hr
Preminula kazališna kritičarka i novinarka Olga Vujović
Salma Hayek otkrila kako izgleda život između dvije kulture: 'To me uvijek vrati kući'
Nina Badrić oduševila obožavatelje glamuroznim izdanjem: 'Bezvremenska diva'
Grupa Banana: '30 godina sa Zečićem bilo je kao brak, a publika nas nikad nije iznevjerila'
Umro Juan Atkins, pionir elektroničke glazbe: Njegov album iz 80-ih pokrenuo novu eru
Poznati detalji komemoracije i sprovoda Miše Kovača: 'Molimo sve za razumijevanje'
Predivne scene iz Šibenika: Građani se pjesmom opraštaju od voljenog Miše Kovača
Britney Spears oštro prozvala sestru i bivšeg supruga: 'Pronaći ću novu obitelj!'
Zgodne legice preplavile osječki kampus: Sve je vrvjelo od mladih, a evo tko je sve partijao
Ozloglašeni reper Diddy iz zatvora izlazi još ranije? Datum se stalno mijenja, evo zašto