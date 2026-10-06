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Asia Express: Zmajeva ruta

Nova prepirka Gusarica! Vesna Bornu moli da ne vrijeđa druge, ona joj odbrusila: 'Hoćeš prestati, fakat?'

Gusarice su tek počele taktizirati kako se postaviti prema novim suparnicima, a ubrzo su ponovno završile u raspravi jedna s drugom. Vesna je pokušala nagovoriti Bornu da se suzdrži od sukoba koji bi im mogli donijeti nove nominacije, no njezin pokušaj "preodgoja" nije naišao na oduševljenje

RTL.hr
06.10.2026 13:00

Kod Gusarica je ponovno zaiskrilo, a ovoga puta tema je bio Bornin temperament i način na koji ulazi u sukobe s drugim natjecateljima. Vesna Banović pokušala ju je uvjeriti da bi im u nastavku Asia Expressa' bilo pametnije izbjegavati nepotrebne svađe, no Borni njezini savjeti nisu najbolje sjeli.

Gusarice, Asia Express
Gusarice, Asia Express FOTO: RTL

"Ako se možeš suzdržati da ih ne vrijeđaš", poručila joj je Vesna, na što je Borna zaključila: "Mene pokušava preodgojiti i ponovno se vraća na staro."

Vesna je potom objasnila zašto joj je toliko stalo da Borna pripazi na svoje reakcije. "Žao mi je jer se toliko trudimo, a onda zbog jezika... K'o krava skupljaš mlijeko i onda sve proliješ. Što se onda mučiš cijeli tjedan? Samo kažem da, ako se ne diraju u tebe, da ne opleteš po njima", rekla joj je.

Borna, Asia Express
Borna, Asia Express FOTO: RTL

Borni je u jednom trenutku bilo dosta rasprave. "Hoćeš prestati više, fakat?", uzvratila je Vesni, no razgovor time nije završio. "Ali ti si kreirala Big Brother. Samo bi se svađala", poručila joj je Vesna.

Gusarice, Asia Express
Gusarice, Asia Express FOTO: RTL

Iako su već mnogo puta pokazale da zajedno mogu izgurati i najteže trenutke utrke, Borna i Vesna ponovno su se našle na poznatom terenu – jedna pokušava smiriti situaciju, dok druga ne želi slušati lekcije o tome kako bi se trebala ponašati.

Show 'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21:15, a prije svih na Voyo.

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Asia Express: Zmajeva ruta

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