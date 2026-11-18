Gazele su prvo spomenule da su Gusarice kršile pravila o ograničenju brzine vožnje, a potom se raspravljalo o dolasku kod crvene zastave 'Asia Expressa' . Borna je istaknula da su na početku showa naučili da je važan dolazak kod zastave.

"Nije bitan amulet, bitan je dolazak kod zastave. Amulet je bitan samo onome tko ga osvaja prvi, ali nekad nije važno imati dug jezik nego malo veću pamet", komentirala je.

Luciano je rekao da je Luna "ubola", ali da ne bi Borna trebala dopustiti da je isprovociraju Luna i Katarina koje su tek ušle u tridesete. "Uzmi to kao šalu", rekao je Luciano.