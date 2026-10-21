Nova svađa Gusarica! Vesna odbrusila Borni: 'Ne bi da mi je nagrada biti s tobom tu'

Gusarice nikako da pronađu zajednički jezik! Dok su bezuspješno pokušavale pronaći prijevoz u 'Asia Expressu', Borna Kotromanić i Vesna Banović ponovno su se žestoko posvađale. Pale su brojne oštre riječi

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Između Gusarica, Borne Kotromanić i njezine rodice Vesne Banović, ponovno je zaiskrilo u 'Asia Expressu'! Dugotrajna i neuspješna potraga za prijevozom izazvala je nervozu među natjecateljicama, a njihovo neslaganje ubrzo je preraslo u žestoku raspravu. "Nisam bila dovoljno mirna", priznala je Borna, na što joj je Vesna kratko odgovorila: "Onda se smiri."

icon-expand icon-close icon-close Gusarice, Asia Express FOTO: RTL

No, taj komentar samo je dodatno rasplamsao svađu. "Pa hoću, nemoj za trenutak biti drska, bezobrazna, nadrkana. Smiri se. Nemoj se meni obraćati. Obraćaj se u kameru", odbrusila je Borna rodici. Ni Vesna joj nije ostala dužna. "Stavila si me u usta. Govoriš: 'Vesna je opet ocijenila da treba trčati.' Nismo tu zbog tebe i tvog kroasana", poručila joj je.

icon-expand Gusarice, Asia Express FOTO: RTL