Nova svađa Gusarica! Vesna odbrusila Borni: 'Ne bi da mi je nagrada biti s tobom tu'

Između Gusarica, Borne Kotromanić i njezine rodice Vesne Banović, ponovno je zaiskrilo u 'Asia Expressu'! Dugotrajna i neuspješna potraga za prijevozom izazvala je nervozu među natjecateljicama, a njihovo neslaganje ubrzo je preraslo u žestoku raspravu.
"Nisam bila dovoljno mirna", priznala je Borna, na što joj je Vesna kratko odgovorila: "Onda se smiri."
No, taj komentar samo je dodatno rasplamsao svađu. "Pa hoću, nemoj za trenutak biti drska, bezobrazna, nadrkana. Smiri se. Nemoj se meni obraćati. Obraćaj se u kameru", odbrusila je Borna rodici.
Ni Vesna joj nije ostala dužna. "Stavila si me u usta. Govoriš: 'Vesna je opet ocijenila da treba trčati.' Nismo tu zbog tebe i tvog kroasana", poručila joj je.
"Mi smo u showu zbog tebe", uzvratila je Borna, no Vesna je imala spreman odgovor.
"Ne bi da mi je nagrada biti s tobom tu", rekla je Vesna. "Eto, kazna", zaključila je Borna.
Čini se da je zahtjevna utrka ponovno stavila odnos rodica na kušnju, a potraga za prijevozom pokazala se izazovnom ne samo zbog nedostatka automobila nego i zbog sve većih nesuglasica među Gusaricama.
Show 'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21:15, a prije svih na Voyo.