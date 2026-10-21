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Asia Express: Zmajeva ruta

Nova svađa Gusarica! Vesna odbrusila Borni: 'Ne bi da mi je nagrada biti s tobom tu'

Gusarice nikako da pronađu zajednički jezik! Dok su bezuspješno pokušavale pronaći prijevoz u 'Asia Expressu', Borna Kotromanić i Vesna Banović ponovno su se žestoko posvađale. Pale su brojne oštre riječi

RTL.hr
21.10.2026 08:00

Između Gusarica, Borne Kotromanić i njezine rodice Vesne Banović, ponovno je zaiskrilo u 'Asia Expressu'! Dugotrajna i neuspješna potraga za prijevozom izazvala je nervozu među natjecateljicama, a njihovo neslaganje ubrzo je preraslo u žestoku raspravu.

"Nisam bila dovoljno mirna", priznala je Borna, na što joj je Vesna kratko odgovorila: "Onda se smiri."

Gusarice, Asia Express
Gusarice, Asia Express FOTO: RTL

No, taj komentar samo je dodatno rasplamsao svađu. "Pa hoću, nemoj za trenutak biti drska, bezobrazna, nadrkana. Smiri se. Nemoj se meni obraćati. Obraćaj se u kameru", odbrusila je Borna rodici.

Ni Vesna joj nije ostala dužna. "Stavila si me u usta. Govoriš: 'Vesna je opet ocijenila da treba trčati.' Nismo tu zbog tebe i tvog kroasana", poručila joj je.

Gusarice, Asia Express
Gusarice, Asia Express FOTO: RTL

"Mi smo u showu zbog tebe", uzvratila je Borna, no Vesna je imala spreman odgovor.

"Ne bi da mi je nagrada biti s tobom tu", rekla je Vesna. "Eto, kazna", zaključila je Borna.

Čini se da je zahtjevna utrka ponovno stavila odnos rodica na kušnju, a potraga za prijevozom pokazala se izazovnom ne samo zbog nedostatka automobila nego i zbog sve većih nesuglasica među Gusaricama.

Show 'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21:15, a prije svih na Voyo.

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