Maja i Pino imali su nesuglasice tijekom vožnje prema lokaciji. On je tražio vozačicu da ih ostavi negdje na autocesti, poželjno na benzinskoj postaji, a ona je objašnjavala da ako to učini, neće se može vratiti. "To je, nažalost njezin problem. Samo neka ona vozi", komentirao je Pino. "Možeš li jednu stvar mene poslušati?" pitala ga je Maja.

Rekla je vozačici da ih ostavi kod benzinske postaje, a Pino je tražio da nastavi dalje voziti. Uskoro su izašli iz auta, no njihova prepirka tu nije stala. Pino je objašnjavao da ih je trebala još voziti dok je Maja isticala da ih je još prije trebala ostaviti.

Maja se požalila da se Pino naljutio i sad ne želi ništa raditi. "Jednom nije po njegovom, digne nos i neće ništa raditi. To je klasičan Pino. Evo ga, svi ste ga sad vidjeli", komentirala je.

Pino je rekao da je Maja u pravu. "Ne mogu ga više, koje je to dijete", požalila se ona.

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