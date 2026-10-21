Nova svađa u 'Asia Expressu'! Luciano odbrusio Robertu: 'Ako je tebe sramota, mene nije!'

Potraga za smještajem u 'Asia Expressu' pretvorila se u pravi izazov za Plazibate! Robert i njegov sin Luciano nisu se uspjeli složiti oko toga trebaju li ponovno zatražiti pomoć na mjestu gdje, prema Robertovu mišljenju, nisu bili dobrodošli. Neslaganje je ubrzo preraslo u svađu, a sve su promatrali i znatiželjni lokalci.
"Osjetio sam da nismo dobrodošli i da je ta žena bila previše bezobrazna", objasnio je Robert, koji je želio nastaviti potragu na drugom mjestu.
No Luciano nije bio spreman tako lako odustati od mogućnosti da pronađu prenoćište. "Hoćeš se smiriti? Ako je tebe sramota, mene nije sramota. Ja ću pitati, pa ako prođe, prođe", poručio je ocu.
Robert je, pak, inzistirao na tome da je žena koja ih je ranije odbila vlasnica i prostora u kojem su se tada nalazili te nije želio ponovno tražiti njezinu pomoć.
Njihovu su raspravu promatrali i lokalci, a Luciano im je u jednom trenutku za svog oca rekao da je 'čangrizavi starac'.
Robert je ostao pri svom stavu i jasno dao do znanja koliko mu smeta pomisao da ponovno mora ovisiti o ženi za koju smatra da ih nije lijepo primila. "Ja ovisim sad o njoj. Ja ću radije biti gladan pet dana nego ovisiti o njoj", poručio je Robert.
Show 'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21:15, a prije svih na Voyo.