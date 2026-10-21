Nova svađa u 'Asia Expressu'! Luciano odbrusio Robertu: 'Ako je tebe sramota, mene nije!'

Plazibatima potraga za prenoćištem u 'Asia Expressu' nije prošla bez napetosti! Robert nije želio ponovno tražiti pomoć od žene koja ih je ranije odbila, no Luciano je smatrao da trebaju barem pokušati

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Potraga za smještajem u 'Asia Expressu' pretvorila se u pravi izazov za Plazibate! Robert i njegov sin Luciano nisu se uspjeli složiti oko toga trebaju li ponovno zatražiti pomoć na mjestu gdje, prema Robertovu mišljenju, nisu bili dobrodošli. Neslaganje je ubrzo preraslo u svađu, a sve su promatrali i znatiželjni lokalci. "Osjetio sam da nismo dobrodošli i da je ta žena bila previše bezobrazna", objasnio je Robert, koji je želio nastaviti potragu na drugom mjestu.

icon-expand icon-close icon-close Sparrtanci, Asia Express FOTO: RTL

No Luciano nije bio spreman tako lako odustati od mogućnosti da pronađu prenoćište. "Hoćeš se smiriti? Ako je tebe sramota, mene nije sramota. Ja ću pitati, pa ako prođe, prođe", poručio je ocu. Robert je, pak, inzistirao na tome da je žena koja ih je ranije odbila vlasnica i prostora u kojem su se tada nalazili te nije želio ponovno tražiti njezinu pomoć.

icon-expand Sparrtanci, Asia Express FOTO: RTL