Nove trzavice između Nike i Ivana u 'Asia Expressu': 'Treba on još dosta učiti o odnosima i bontonu'

Niko Tokić Kartelo i njegov nećak Ivan tijekom sudjelovanja u 'Asia Expressu' već su nekoliko puta imali nesuglasice, no dosad su ih uvijek uspijevali brzo riješiti. Ipak, tijekom utrke ponovno je došlo do trzavica, a Niko je nećaku zamjerio način na koji mu se obraća

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Niko Tokić Kartelo i njegov nećak Ivan u 'Asia Expressu' već su nekoliko puta pokazali da ni obiteljski odnosi nisu imuni na napetosti koje donosi zahtjevna utrka kroz Aziju. Iako među njima povremeno dolazi do nesuglasica, čini se da ih svaki put uspiju brzo ostaviti iza sebe. No, tijekom novog dijela utrke ponovno je došlo do manjih trzavica. Naime, Ivan je u dva navrata Niki skrenuo pozornost na sitne propuste, no njegov način komunikacije zasmetao je stricu.

icon-expand icon-close icon-close Niko, Ivan, Asia Express FOTO: RTL

"Dobro, ne moraš mi mahati rukama. Ne moraš me vrijeđati odmah", prigovorio mu je Niko. Kasnije se osvrnuo na njihovu komunikaciju i priznao da mu takve situacije nisu drage. "Nepotrebno. Sramotimo se. Treba on još dosta učiti o tim nekim odnosima, možda čak i bontonu. Iako sam mu dosta već rekao", komentirao je Niko.

icon-expand Niko, Asia Express FOTO: RTL