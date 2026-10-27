Nove trzavice između Nike i Ivana u 'Asia Expressu': 'Treba on još dosta učiti o odnosima i bontonu'

Niko Tokić Kartelo i njegov nećak Ivan u 'Asia Expressu' već su nekoliko puta pokazali da ni obiteljski odnosi nisu imuni na napetosti koje donosi zahtjevna utrka kroz Aziju. Iako među njima povremeno dolazi do nesuglasica, čini se da ih svaki put uspiju brzo ostaviti iza sebe.
No, tijekom novog dijela utrke ponovno je došlo do manjih trzavica. Naime, Ivan je u dva navrata Niki skrenuo pozornost na sitne propuste, no njegov način komunikacije zasmetao je stricu.
"Dobro, ne moraš mi mahati rukama. Ne moraš me vrijeđati odmah", prigovorio mu je Niko.
Kasnije se osvrnuo na njihovu komunikaciju i priznao da mu takve situacije nisu drage. "Nepotrebno. Sramotimo se. Treba on još dosta učiti o tim nekim odnosima, možda čak i bontonu. Iako sam mu dosta već rekao", komentirao je Niko.
S druge strane, Ivan je govorio o odgoju koji su on i njegova braća dobili u obitelji, ističući pravila kojih su se morali pridržavati. "Odgojili su nas, mene i moju braću, nema ružnih riječi, nema psovki, to je zabranjeno", objasnio je Ivan.
Show 'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21:15, a prije svih na Voyo.