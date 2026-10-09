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Asia Express: Zmajeva ruta

Nove trzavice među Gazelama u 'Asia Expressu'! Katarina se naljutila na Lunu: 'Mogu se i ja lickati svako jutro'

Nakon što su se dan ranije posvađale zbog utrke do zastave, Katarina i Luna u 'Asia Expressu' ponovno su se sukobile. Ovoga puta razlog je bilo jutarnje spremanje, a Katarina je toliko izgubila strpljenje da je partnerici poručila da je ostavi na miru

RTL.hr
09.10.2026 13:00

Iako su Katarina i Luna, poznate kao Gazele, dosad relativno dobro funkcionirale u 'Asia Expressu', čini se da je napetost među njima počela rasti. Nakon što su se prethodnog dana posvađale zbog utrke do zastave, već sljedećeg jutra izbila je nova rasprava, ovoga puta zbog jutarnjeg spremanja.

Podsjetimo, prva svađa izbila je kada Luna nije potrčala dotaknuti zastavu, zbog čega su Zlatni dečki stigli prije njih. Iako su se Gazele ubrzo pomirile, mir nije dugo trajao.

Gazele, Asia Express
Gazele, Asia Express FOTO: RTL

Već idućeg jutra Katarini je zasmetalo što je Luna nije probudila na vrijeme, a dodatno ju je razljutilo to što je njezina partnerica bila u kupaonici dok je ona još spavala.

"Ona je bila u kupaoni. Ja sam mogla dotad složiti krevet, sobu, kosu, zube oprati. Ja volim sve na vrijeme pripremiti, a neke stvari možemo zajedno raditi u kupaoni", objasnila je Katarina što joj je zasmetalo.

Katarina, Asia Express
Katarina, Asia Express FOTO: RTL

Ljutita zbog situacije, Luni je poručila da se sada ni ona namjerno neće žuriti sa spremanjem. "Mogu se i ja lickati svako jutro", rekla je Katarina.

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Luna je, s druge strane, objasnila kako joj za jutarnju rutinu nije potrebno mnogo vremena za šminkanje, već više za njegu kože. "Ja doslovno nemam make-up jer mi se šminka tu rastapa, tako da meni treba manje vremena za šminku, više za skin care, a njoj obrnuto", objasnila je Luna.

No Katarina nije bila raspoložena za daljnju raspravu pa je partnerici kratko poručila: "Pusti me na miru."

Show 'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21:15, a prije svih na Voyo.

asia express katarina luna
Asia Express: Zmajeva ruta

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