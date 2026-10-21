Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Love Island Adria Divlje pčele Asia Express: Zmajeva ruta Specijalisti Zagreb Gospodin Savršeni Večera za 5 Formula 1
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Vijesti Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Asia Express: Zmajeva ruta

Novi natjecatelj Luka već je na izmaku snaga: 'Ako ja danas preživim, dobri smo!'

Nastavak je utrke za novi amulet, a najnoviji član Gazela, glumac Luka Petrušić - shvaća da je Zmajeva ruta veliki zalogaj

RTL.hr
21.10.2026 09:57

Nastavak je utrke za novi amulet, a najnoviji član Gazela, glumac Luka Petrušić - shvaća da je Zmajeva ruta veliki zalogaj.

Ako ja danas preživim, dobri smo. Valjda hoću", iskren je Luka dok se osvrće na prvu noć na ruti: Spavao sam - nikako. Svakih pola sata, 45 minuta, gledao sam i mislio - gdje sam ja sad ovo?!"

Luka Petrušić, Katarina, Asia Express
Luka Petrušić, Katarina, Asia Express FOTO: RTL

Za razliku od Gazela, Gusarice imaju jako lijep početak dana. Nikad nisam prisustvovala ovakvom prizoru izlijeganja pilića i baš je predobro, preslatko, prekrasan osjećaj", rekla je Borna i nastavila: Nama je danas dan počeo plodno, jednim lijepim izlijeganjem, očekujemo da će i nastavak biti plodonosan."

Zlatni dečki noć su proveli u ambulanti, a Gazde domaćini kod kojih su spavali uče nove riječi na laoskom jeziku i također su dobro raspoloženi.

Probudili smo se dobre volje zato što smo dobro spavali, imali smo smještaj bez ijedne bube, s klimom, i to nam je puno značilo nakon napornog dana", ističe Ivan.

Gazde, Asia Express
Gazde, Asia Express FOTO: RTL

No prije duela timovi trebaju naći prijevoz, a već se pokazalo da to u Laosu nije tako lako kao u Kambodži. Puste ceste i nedostatak automobila testirat će živce svih kandidata.

Cesta nije prometna i vidimo da smo u problemu", zabrinuti su Savršeni, a situaciju dodatno pojašnjavaju Zlatni dečki: Cijelim ovim putem u Laosu veliki je problem naći prijevoz - auti jako rijetko staju, a ovo je još cesta po kojoj ne ide previše auta tako da imamo velikih problema". S njima se slaže i Vesna iz tima Gusarice koja primjećuje: Nema stanovnika, auta i sigurno će teže biti naći prijevoz. Nema ljudi."

Tko će ipak uspjeti pronaći prijevoz, zašto će se Savršeni porječkati i tko osvaja amulet? Novu epizodu showa 'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite večeras od 21.15 sati na RTL-u ili odmah na platformi Voyo!

asia express gazele gazde luka petrušić
Asia Express: Zmajeva ruta

Nova svađa Gusarica! Vesna odbrusila Borni: 'Ne bi da mi je nagrada biti s tobom tu'

Moglo bi te zanimati

Nova svađa Gusarica! Vesna odbrusila Borni: 'Ne bi da mi je nagrada biti s tobom tu'

Niko Tokić Kartelo o teškim uvjetima u 'Asia Expressu': 'To je toliko teško da se ne mogu ni izraziti'

Zaiskrilo među Savršenima! Anastasia se obrecnula na Petra pa priznala: 'Ja sam u PMS-u'

Pogledajte kako su se timovi 'Asia Expressa' namučili na školskoj olimpijadi! Padova i svađa nije nedostajalo

Katarina Mamić otkrila što je živcira kod Pina: 'Priklanja se Maji i to mi se nikako ne sviđa'

Borna Kotromanić osvrnula se na Lunin odlazak iz 'Asia Expressa': 'To ipak govori nešto o nama kao timu'

Pročitaj na Net.hr
Novi natjecatelj Luka već je na izmaku snaga: 'Ako ja danas preživim, dobri smo'
Zajedno su 12 godina, ali ne žive pod istim krovom: Poznata glumica otkrila zašto im to odgovara
Princ Harry o zadnjem razgovoru s majkom: 'Da sam znao, razgovor bi izgledao potpuno drukčije'
Preminula zvijezda serije koju su obožavali tinejdžeri: Imala je samo 39 godina
Kim, jesi li to ti? Ove stare fotografije slavna brineta vjerojatno bi najradije zabranila
Golišava, provokativna i bez dlake na jeziku: Ova fatalna plavuša nikad nije marila za skandale
Znakoviti video Matthewa McConaugheya: Ulazi li u bitku protiv Trumpa?
Privukla pozornost, svi govore o njoj: Bujna ljepotica dominirala pistom Victoria's Secreta
Kim Kardashian prerušila se u svoju kćer za Noć vještica, a fanovi jedva primijetili razliku
Preminula je unuka slavnog Roberta F. Kennedyja: Imala je samo 42 godine