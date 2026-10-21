Novi natjecatelj Luka već je na izmaku snaga: 'Ako ja danas preživim, dobri smo!'

Ako ja danas preživim, dobri smo. Valjda hoću", iskren je Luka dok se osvrće na prvu noć na ruti: Spavao sam - nikako. Svakih pola sata, 45 minuta, gledao sam i mislio - gdje sam ja sad ovo?!"

Nastavak je utrke za novi amulet, a najnoviji član Gazela, glumac Luka Petrušić - shvaća da je Zmajeva ruta veliki zalogaj.

Za razliku od Gazela, Gusarice imaju jako lijep početak dana. Nikad nisam prisustvovala ovakvom prizoru izlijeganja pilića i baš je predobro, preslatko, prekrasan osjećaj", rekla je Borna i nastavila: Nama je danas dan počeo plodno, jednim lijepim izlijeganjem, očekujemo da će i nastavak biti plodonosan."

Zlatni dečki noć su proveli u ambulanti, a Gazde domaćini kod kojih su spavali uče nove riječi na laoskom jeziku i također su dobro raspoloženi.

Probudili smo se dobre volje zato što smo dobro spavali, imali smo smještaj bez ijedne bube, s klimom, i to nam je puno značilo nakon napornog dana", ističe Ivan.