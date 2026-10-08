Novi okršaj Gazela i Gusarica! Katarina poručila: 'Nadam se da će ovo biti zadnja runda'

Gazele uz prvi amulet nisu osvojile samo nagradu, već i pravo da jednom suparniku dodatno otežaju nastavak utrke. Izabrale su Bornu iz Gusarica, a Katarina je otkrila da boksačke rukavice vidi kao simboličnu zadnju rundu" njihova dosadašnjeg sukob

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Osim prvog osvojenog amuleta, Gazele su u 'Asia Expressu' dobile i posebnu prednost – mogućnost da kazne jednog od suparnika koji će određeno vrijeme morati nositi boksačke rukavice. Katarina Mamić i Luna Valas odlučile su rukavice dodijeliti Borni i Vesni, a Luna je odmah objasnila da odluka nije bila osobne prirode.

icon-expand icon-close icon-close Borna, Gazele, Asia Express FOTO: RTL

"Ne bih htjela da je na osobnoj razini. Dali bismo ih nekome tko nam je stalno za petama. Pošto mi jedan dan budemo na dnu, a drugi dan na vrhu, ima jedan par koji je sličan nama po tom pitanju, a to su Gusarice", rekla je Luna. Svjesna je da bi takva kazna mogla usporiti njihove suparnike, ali i da ih ne treba prerano otpisivati. Luna je poručila kako očekuje da će se Gusarice, unatoč otežavajućim okolnostima, vrlo brzo ponovno vratiti pri vrhu poretka.

icon-expand Borna, Asia Express FOTO: RTL