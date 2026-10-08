Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Love Island Adria Divlje pčele Asia Express: Zmajeva ruta Specijalisti Zagreb Gospodin Savršeni Večera za 5 Formula 1
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Asia Express: Zmajeva ruta

Novi okršaj Gazela i Gusarica! Katarina poručila: 'Nadam se da će ovo biti zadnja runda'

Gazele uz prvi amulet nisu osvojile samo nagradu, već i pravo da jednom suparniku dodatno otežaju nastavak utrke. Izabrale su Bornu iz Gusarica, a Katarina je otkrila da boksačke rukavice vidi kao simboličnu zadnju rundu" njihova dosadašnjeg sukob

RTL.hr
08.10.2026 11:00

Osim prvog osvojenog amuleta, Gazele su u 'Asia Expressu' dobile i posebnu prednost – mogućnost da kazne jednog od suparnika koji će određeno vrijeme morati nositi boksačke rukavice.

Katarina Mamić i Luna Valas odlučile su rukavice dodijeliti Borni i Vesni, a Luna je odmah objasnila da odluka nije bila osobne prirode.

Borna, Gazele, Asia Express
Borna, Gazele, Asia Express FOTO: RTL

"Ne bih htjela da je na osobnoj razini. Dali bismo ih nekome tko nam je stalno za petama. Pošto mi jedan dan budemo na dnu, a drugi dan na vrhu, ima jedan par koji je sličan nama po tom pitanju, a to su Gusarice", rekla je Luna.

Svjesna je da bi takva kazna mogla usporiti njihove suparnike, ali i da ih ne treba prerano otpisivati. Luna je poručila kako očekuje da će se Gusarice, unatoč otežavajućim okolnostima, vrlo brzo ponovno vratiti pri vrhu poretka.

Borna, Asia Express
Borna, Asia Express FOTO: RTL

Katarina je, pak, odluku povezala s odnosom koji su Gazele i Gusarice razvile tijekom utrke, a koji su dosad obilježile brojne trzavice. "Dale smo im te rukavice da nekako završimo taj naš fajt. Nadam se da će to prihvatiti kao zadnju rundu", rekla je Katarina.

S obzirom na to da je upravo odnos Gazela i Gusarica jedan od onih u kojima je tijekom natjecanja bilo najviše otvorenih sukoba, boksačke rukavice dobile su i dodatnu simboliku.

Show 'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21:15, a prije svih na Voyo.

asia express luna valas katarina mamić
Asia Express: Zmajeva ruta

Gazele osvojile prvi amulet, a Zlatni dečki jedan morali vratiti: 'Kažnjeni smo jer smo noću bili vani'

Asia Express: Zmajeva ruta

Timovi 'Asia Expressa' vratili se u školske klupe, ali i kuhali na ulicama Laosa!

Moglo bi te zanimati

Postaje prljavo u 'Asia Expressu', a Borna je pronašla nove rivale - Jokere!

Borna iskreno za RTL.hr o svom putovanju u 'Asia Expressu': 'Igrale smo za sebe, ali ne protiv drugih, ma što netko mislio'

Kakav prijevoz za ljubavni par! Anastasia i Petar završili u autobusu s krevetima: 'Smirilo me to'

Vesnu pogodili komentari Pina i Luciana: 'Ne dozvoljavam da se baci mrlja na naš trud'

Čovjek primio pola 'Asia Expressa' u svoju kuću, Ella oduševljena: 'Ovo je kuća s Pantovčaka'

'Jako smo sretni': Svi su sumnjali u njih, ali Anastasia i Petar najbrže su našli smještaj u 'Asia Expressu'