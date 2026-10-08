Novi okršaj Gazela i Gusarica! Katarina poručila: 'Nadam se da će ovo biti zadnja runda'

Osim prvog osvojenog amuleta, Gazele su u 'Asia Expressu' dobile i posebnu prednost – mogućnost da kazne jednog od suparnika koji će određeno vrijeme morati nositi boksačke rukavice.
Katarina Mamić i Luna Valas odlučile su rukavice dodijeliti Borni i Vesni, a Luna je odmah objasnila da odluka nije bila osobne prirode.
"Ne bih htjela da je na osobnoj razini. Dali bismo ih nekome tko nam je stalno za petama. Pošto mi jedan dan budemo na dnu, a drugi dan na vrhu, ima jedan par koji je sličan nama po tom pitanju, a to su Gusarice", rekla je Luna.
Svjesna je da bi takva kazna mogla usporiti njihove suparnike, ali i da ih ne treba prerano otpisivati. Luna je poručila kako očekuje da će se Gusarice, unatoč otežavajućim okolnostima, vrlo brzo ponovno vratiti pri vrhu poretka.
Katarina je, pak, odluku povezala s odnosom koji su Gazele i Gusarice razvile tijekom utrke, a koji su dosad obilježile brojne trzavice. "Dale smo im te rukavice da nekako završimo taj naš fajt. Nadam se da će to prihvatiti kao zadnju rundu", rekla je Katarina.
S obzirom na to da je upravo odnos Gazela i Gusarica jedan od onih u kojima je tijekom natjecanja bilo najviše otvorenih sukoba, boksačke rukavice dobile su i dodatnu simboliku.
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