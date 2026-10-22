Novi sukob Katarine i Jokera u 'Asia Expressu'! Maja poručila Pinu: 'Super ti je cura!'

Natjecatelje 'Asia Expressa' čekao je neobičan izazov u kojem su morali voziti bicikl prekrcan košarama i raznim predmetima, baš poput onih kakve u svakodnevnom životu koriste lokalni stanovnici. Zadatak je zahtijevao dobru koordinaciju i poštivanje pravila – dok je jedan član tima vozio bicikl, drugi je morao hodati pokraj njega, bez trčanja. Na povratku su morali zamijeniti uloge.
No neki natjecatelji nisu se pridržavali pravila pa su zaradili kazne. Među njima bile su i Gazele, a Katarinu je posebno razljutilo što Jokeri nisu bili kažnjeni.
"Dobro, ja ne igram više igru. Mi smo dobili kaznu jer smo trčali. Dolaze Maja i Pino i oni piče. Piče na traženje vozila. Poludila sam. Oni nisu ispoštovali sva pravila", ljutito je komentirala Katarina, uvjerena da se pravila nisu jednako primjenjivala na sve timove.
Maja se nije složila s njezinim tvrdnjama te je odmah pokušala objasniti što se dogodilo tijekom njihova izvršavanja zadatka. "Mi smo hodali, ja sam padala svaka tri metra", uzvratila je Maja, odbacujući Katarinine optužbe.
No Katarina se nije smirivala. Nezadovoljna raspletom, u jednom je trenutku čak poručila da više ne želi sudjelovati u natjecanju. "Gotovo, gasite slobodno kamere. Oboje su odgovorni jednako. On kao muškarac je mogao reći da ostanu", rekla je Katarina.
Rasprava je tako prerasla u novi sukob između Katarine i Jokera, a napetosti među njima ponovno su izbile na površinu. Maja je na kraju imala još jednu poruku, ovoga puta upućenu Pinu. "Super ti je cura", poručila mu je.
Show 'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21:15, a prije svih na Voyo.