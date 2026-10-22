Novi sukob Katarine i Jokera u 'Asia Expressu'! Maja poručila Pinu: 'Super ti je cura!'

Naizgled jednostavan zadatak s biciklima pretvorio se u povod za novu svađu u 'Asia Expressu'. Katarina nije mogla prihvatiti činjenicu da su Gazele kažnjene zbog trčanja, dok su Jokeri izbjegli kaznu

icon-close

Natjecatelje 'Asia Expressa' čekao je neobičan izazov u kojem su morali voziti bicikl prekrcan košarama i raznim predmetima, baš poput onih kakve u svakodnevnom životu koriste lokalni stanovnici. Zadatak je zahtijevao dobru koordinaciju i poštivanje pravila – dok je jedan član tima vozio bicikl, drugi je morao hodati pokraj njega, bez trčanja. Na povratku su morali zamijeniti uloge. No neki natjecatelji nisu se pridržavali pravila pa su zaradili kazne. Među njima bile su i Gazele, a Katarinu je posebno razljutilo što Jokeri nisu bili kažnjeni.

icon-expand icon-close icon-close Katarina, Asia Express FOTO: RTL

"Dobro, ja ne igram više igru. Mi smo dobili kaznu jer smo trčali. Dolaze Maja i Pino i oni piče. Piče na traženje vozila. Poludila sam. Oni nisu ispoštovali sva pravila", ljutito je komentirala Katarina, uvjerena da se pravila nisu jednako primjenjivala na sve timove. Maja se nije složila s njezinim tvrdnjama te je odmah pokušala objasniti što se dogodilo tijekom njihova izvršavanja zadatka. "Mi smo hodali, ja sam padala svaka tri metra", uzvratila je Maja, odbacujući Katarinine optužbe.

icon-expand Jokeri, Asia Express FOTO: RTL