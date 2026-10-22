Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Love Island Adria Divlje pčele Asia Express: Zmajeva ruta Specijalisti Zagreb Gospodin Savršeni Večera za 5 Formula 1
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Vijesti Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Asia Express: Zmajeva ruta

Novi sukob Katarine i Jokera u 'Asia Expressu'! Maja poručila Pinu: 'Super ti je cura!'

Naizgled jednostavan zadatak s biciklima pretvorio se u povod za novu svađu u 'Asia Expressu'. Katarina nije mogla prihvatiti činjenicu da su Gazele kažnjene zbog trčanja, dok su Jokeri izbjegli kaznu

RTL.hr
22.10.2026 23:00

Natjecatelje 'Asia Expressa' čekao je neobičan izazov u kojem su morali voziti bicikl prekrcan košarama i raznim predmetima, baš poput onih kakve u svakodnevnom životu koriste lokalni stanovnici. Zadatak je zahtijevao dobru koordinaciju i poštivanje pravila – dok je jedan član tima vozio bicikl, drugi je morao hodati pokraj njega, bez trčanja. Na povratku su morali zamijeniti uloge.

No neki natjecatelji nisu se pridržavali pravila pa su zaradili kazne. Među njima bile su i Gazele, a Katarinu je posebno razljutilo što Jokeri nisu bili kažnjeni.

Katarina, Asia Express
Katarina, Asia Express FOTO: RTL

"Dobro, ja ne igram više igru. Mi smo dobili kaznu jer smo trčali. Dolaze Maja i Pino i oni piče. Piče na traženje vozila. Poludila sam. Oni nisu ispoštovali sva pravila", ljutito je komentirala Katarina, uvjerena da se pravila nisu jednako primjenjivala na sve timove.

Maja se nije složila s njezinim tvrdnjama te je odmah pokušala objasniti što se dogodilo tijekom njihova izvršavanja zadatka. "Mi smo hodali, ja sam padala svaka tri metra", uzvratila je Maja, odbacujući Katarinine optužbe.

Jokeri, Asia Express
Jokeri, Asia Express FOTO: RTL

No Katarina se nije smirivala. Nezadovoljna raspletom, u jednom je trenutku čak poručila da više ne želi sudjelovati u natjecanju. "Gotovo, gasite slobodno kamere. Oboje su odgovorni jednako. On kao muškarac je mogao reći da ostanu", rekla je Katarina.

Rasprava je tako prerasla u novi sukob između Katarine i Jokera, a napetosti među njima ponovno su izbile na površinu. Maja je na kraju imala još jednu poruku, ovoga puta upućenu Pinu. "Super ti je cura", poručila mu je.

Show 'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21:15, a prije svih na Voyo.

asia express katarina mamić pino pingvino maja gržinčić
Asia Express: Zmajeva ruta

Vesna komentirala sukob Nike i Borne: 'Ona misli da je problem u svima drugima, a ne u njoj!'

Asia Express: Zmajeva ruta

Katarinu Mamić oduševila Nikina odluku da kazni Bornu: 'Napokon nešto što podržavam i obožavam!'

Moglo bi te zanimati

Kartelo i Borna ne prestaju se podbadati, a jedan tim optužit će za varanje: 'Ovo je nepoštivanje svih i svega!'

Anastasia završila u blatu loveći jegulje u 'Asia Expressu', Petar je pitao je li dobro: 'Odlično sam, nikad bolje!'

Težak dan za Niku Kartela u 'Asia Expressu', Borna komentirala: 'Očekujem da uskoro napusti show'

Bornin opširan i poetičan govor o planinama izazvao urnebesne reakcije! Luka: 'Sunce moje jedino...'

Katarina s vozačem pokušava dogovoriti prijevoz, a Luka i Luciano puni smijeha: 'Kako joj gleda u grudi!'

Borna tepala i pjevala piliću dok se izlijegao, a Vesna poručila: 'Dat ćemo mu ime Voyo!'

Pročitaj na Net.hr
Zrinka Cvitešić u društvu slavnog glumca: Domaća glumica pojavila se u hit-seriji
Čavka živi novi život u Švicarskoj, stvaraju se nove simpatije
Pjevačica iznenadila novim izgledom: Iza njezine transformacije krije se dugogodišnja borba
Preminuo je bivši teen idol, glumac Michael Gray: 'Na vrhuncu slave nije mogao izaći iz kuće'
Poznato je kada i gdje će se održati komemoracija za Gorana Bareta: 'Počast rock pjesniku'
Od golišavih izdanja i glamura crvenog tepiha do ležernih svakodnevnih kombinacija
Preminuo tvorac popularne igre Stick Run: 'Manuel Otto imao je samo 30 godina'
Otac Meghan Markle prijavljen policiji zbog ozbiljnih optužbi: Sin tvrdi da je našao dokaze
Nives Ivanković ne zaboravlja Dolores Lambašu: 'Zauvijek je u mom sjećanju'
Sjećate li se Daenerys? Slavna glumica prošla je kroz pakao koji je skrivala od svijeta