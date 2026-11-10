Novi timovi u 'Asia Expressu': Borna s Nikom, Vesna s Majom, Katarina s Pinom...

U 'Asia Expressu' ništa nije sigurno, a natjecatelji su se sada u to uvjerili na potpuno nov način. Produkcija ih je na jedan dan izmiješala u nove timove, a pred njima je utrka u kojoj neće osvajati imunitet, nego važnu prednost za svoje originalne partnere.
"Miksamo timove!", poručila je Antonija Blaće i okupljene natjecatelje 'Asia Expressa' ostavila u potpunom šoku. Produkcija je odlučila na 24 sata razdvojiti dosadašnje timove i natjecatelje spojiti u potpuno nove kombinacije.
Prvi novospareni tim čine Nikša Kaleb i Luna Valas. Gusarica Vesna Banović za iduća je 24 sata dobila Jokericu Maju, dok su novi par postali i Goran Šprem te Ivan Tokić. Niko Tokić Kartelo za partnericu je dobio Bornu Kotromanić, a preostali miksani tim čine Katarina Mamić i Pino Pingvino.
Nakon početnog iznenađenja, Antonija je natjecateljima detaljnije objasnila što ih čeka i zbog čega će ova promjena biti posebno važna. "Zbog činjenice da ste sada miksani timovi, ne postoji utrka za imunitet, ali je nagrada utrke u koju ćete sada krenuti jako, jako velika prednost da ne završite u utrci za opstanak", objasnila je.
Dodala je i da će uspjeh novog para imati izravan utjecaj na njihove originalne timove. "Onaj miksani par koji bude najbrži donijet će dobrobit dva para – svojim originalnim parovima", poručila je Antonija.
Show 'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21:15, a prije svih na Voyo.