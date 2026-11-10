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Asia Express: Zmajeva ruta

Novi timovi u 'Asia Expressu': Borna s Nikom, Vesna s Majom, Katarina s Pinom...

Natjecatelje 'Asia Expressa' dočekalo je veliko iznenađenje – produkcija je odlučila na 24 sata razdvojiti originalne timove i spojiti ih u potpuno nove parove. Antonija Blaće otkrila je da će rezultat iduće utrke imati velik utjecaj na njihove originalne timove

RTL.hr
10.11.2026 23:00

U 'Asia Expressu' ništa nije sigurno, a natjecatelji su se sada u to uvjerili na potpuno nov način. Produkcija ih je na jedan dan izmiješala u nove timove, a pred njima je utrka u kojoj neće osvajati imunitet, nego važnu prednost za svoje originalne partnere.

"Miksamo timove!", poručila je Antonija Blaće i okupljene natjecatelje 'Asia Expressa' ostavila u potpunom šoku. Produkcija je odlučila na 24 sata razdvojiti dosadašnje timove i natjecatelje spojiti u potpuno nove kombinacije.

Miksani timovi, Asia Express
Miksani timovi, Asia Express FOTO: RTL

Prvi novospareni tim čine Nikša Kaleb i Luna Valas. Gusarica Vesna Banović za iduća je 24 sata dobila Jokericu Maju, dok su novi par postali i Goran Šprem te Ivan Tokić. Niko Tokić Kartelo za partnericu je dobio Bornu Kotromanić, a preostali miksani tim čine Katarina Mamić i Pino Pingvino.

Nakon početnog iznenađenja, Antonija je natjecateljima detaljnije objasnila što ih čeka i zbog čega će ova promjena biti posebno važna. "Zbog činjenice da ste sada miksani timovi, ne postoji utrka za imunitet, ali je nagrada utrke u koju ćete sada krenuti jako, jako velika prednost da ne završite u utrci za opstanak", objasnila je.

Miksani parovi, Asia Express
Miksani parovi, Asia Express FOTO: RTL

Dodala je i da će uspjeh novog para imati izravan utjecaj na njihove originalne timove. "Onaj miksani par koji bude najbrži donijet će dobrobit dva para – svojim originalnim parovima", poručila je Antonija.

Show 'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21:15, a prije svih na Voyo.

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Asia Express: Zmajeva ruta

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