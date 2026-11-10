Novi timovi u 'Asia Expressu': Borna s Nikom, Vesna s Majom, Katarina s Pinom...

Natjecatelje 'Asia Expressa' dočekalo je veliko iznenađenje – produkcija je odlučila na 24 sata razdvojiti originalne timove i spojiti ih u potpuno nove parove. Antonija Blaće otkrila je da će rezultat iduće utrke imati velik utjecaj na njihove originalne timove

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U 'Asia Expressu' ništa nije sigurno, a natjecatelji su se sada u to uvjerili na potpuno nov način. Produkcija ih je na jedan dan izmiješala u nove timove, a pred njima je utrka u kojoj neće osvajati imunitet, nego važnu prednost za svoje originalne partnere. "Miksamo timove!", poručila je Antonija Blaće i okupljene natjecatelje 'Asia Expressa' ostavila u potpunom šoku. Produkcija je odlučila na 24 sata razdvojiti dosadašnje timove i natjecatelje spojiti u potpuno nove kombinacije.

icon-expand icon-close icon-close Miksani timovi, Asia Express FOTO: RTL

icon-expand Miksani parovi, Asia Express FOTO: RTL