Parovi su u borbi za imunitet u 'Asia Expressu' dobili zadatak oprati auto. "U životu nisam oprala auto", priznala je Luna koja se s Katarinom primila posla na jednoj benzinskoj postaji.

Istaknula je da za sve postoji prvi put. Pitala je Katarinu kako se to radi dok je krivi dio auta prolazila. "Treba nam spužvica za to", objasnila joj je Katarina. Luna joj je rekla da ima spužvicu s druge strane.

Katarina se požalila da su to alati za pranje prozora, ne cijelog auta pa zbog toga nisu mogle dobro odraditi pranje. "Znači, auto se tako uopće ne pere. Sramota teška. Auto je izašao u gorem stanju nego što je došao", zaključila je.

Show 'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21:15 na RTL-u, a prije svih na Voyo.