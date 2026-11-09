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Asia Express: Zmajeva ruta

Novo podbadanje Vesne i Nike u 'Asia Expressu': 'Ja to moram presjeći, a bit će baš drsko'

Vesna Banović ponovno je bocnula Niku Tokića Kartela tijekom potrage za predmetima u 'Asia Expressu', a njezin komentar nije najbolje sjeo Gazdama. Ivan joj je poručio da gleda svoja posla, dok je Niko najavio da će tome morati stati na kraj

RTL.hr
09.11.2026 22:30

Dok su timovi 'Asia Expressa' tragali za predmetima na trima različitim lokacijama, ponovno je zaiskrilo između Vesne Banović i Nike Tokića Kartela. Ovoga puta povod je bio muškarac na motoru koji je na sebi imao hrvatski dres.

Gazde, Asia Express
Gazde, Asia Express FOTO: RTL

Niko i Ivan pokušali su od otorista doznati informaciju o lokaciji koju su tražili, a Vesna je upravo u tom trenutku prolazila kraj njih. Čim ih je ugledala, zaključila je kako je riječ o muškarcu koji je Gazdama večer prije pomogao pronaći smještaj. "Pa Niko, je li moguće? Niko!", dobacila mu je Vesna.

Ivan je tada spriječio Niku da odmah reagira, no obojica su kasnije komentirala situaciju. "Tko si ti da se javljaš? Gledaj svoja posla. Ne piše nigdje tko ti smije, a tko ne smije pomoći", poručio je Ivan.

Vesna Banović, Asia Express
Vesna Banović, Asia Express FOTO: RTL

Ni Niko nije skrivao koliko mu je Vesnin komentar zasmetao. "Ne znam zašto se to događa, da mi imamo unutarnju kontrolu. I to Vesna! Znači, ja to moram presjeći, a to će biti baš drsko", rekao je.

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Asia Express: Zmajeva ruta

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