Novo podbadanje Vesne i Nike u 'Asia Expressu': 'Ja to moram presjeći, a bit će baš drsko'

Dok su timovi 'Asia Expressa' tragali za predmetima na trima različitim lokacijama, ponovno je zaiskrilo između Vesne Banović i Nike Tokića Kartela . Ovoga puta povod je bio muškarac na motoru koji je na sebi imao hrvatski dres.

Niko i Ivan pokušali su od otorista doznati informaciju o lokaciji koju su tražili, a Vesna je upravo u tom trenutku prolazila kraj njih. Čim ih je ugledala, zaključila je kako je riječ o muškarcu koji je Gazdama večer prije pomogao pronaći smještaj. "Pa Niko, je li moguće? Niko!", dobacila mu je Vesna.

Ivan je tada spriječio Niku da odmah reagira, no obojica su kasnije komentirala situaciju. "Tko si ti da se javljaš? Gledaj svoja posla. Ne piše nigdje tko ti smije, a tko ne smije pomoći", poručio je Ivan.