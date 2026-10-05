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Asia Express: Zmajeva ruta

Obitelj kojoj je Kartelo pomogao uokvirila njegove fotografije: 'Objesili su ih iznad kreveta'

Susret s obitelji iz Kambodže za Niku Tokića Kartela odavno je prerastao granice Asia Expressa'. Sada je podijelio prizor iz njihova doma koji ga je posebno dirnuo – fotografije zajedničkih trenutaka koje su uokvirili i stavili na zid

RTL.hr
05.10.2026 11:00

Niko Tokić Kartelo podijelio je još jedan prizor iz Kambodže koji ga je, kako kaže, posebno dirnuo. Obitelj kojoj je tijekom boravka u toj zemlji odlučio pomoći svoje je fotografije s njim uokvirila i njima ukrasila svoj dom.

Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga.

Zamolili smo Niku da s njima provjeri gdje su smijestili njegove fotografije. Odgovorili su mu da su ih izvijesili iznad svog kreveta, a poslali su i fotografiju.  

Niko Tokić Kartelo, Asia Express
Niko Tokić Kartelo, Asia Express FOTO: RTL

Uz fotografije i video kojima je na društvenim mrežama pokazao kako su njegove fotografije pronašle mjesto u njihovoj kući, Kartelo je napisao da ga je taj prizor dirnuo više nego što će oni ikada moći znati.

"Nisam im pomogao da bi mi zahvaljivali, nego da jednog dana više ne trebaju ničiju pomoć", poručio je.

Kartelo je tijekom boravka u Kambodži odlučio konkretno pomoći obitelji koju je upoznao u Asia Expressu'. Kako je ranije otkrio za RTL.hr, pomoć je uključivala zemljište, jezero, životinje i motor, odnosno ono što bi obitelji trebalo omogućiti da stvori vlastiti izvor prihoda i dugoročno se može sama uzdržavati.

Niko Tokić Kartelo, Asia Express
Niko Tokić Kartelo, Asia Express FOTO: RTL

U svojoj novoj objavi naglasio je upravo taj dio priče – nije mu, kaže, bio cilj dobiti zahvalnost, nego pomoći obitelji da stane na vlastite noge.

Ipak, način na koji su mu zahvalili očito ga je posebno pogodio.

"A oni su na svoj način rekli hvala i podsjetili me zašto sve ovo radim", napisao je Kartelo.

Fotografije tako nisu samo uspomena na susret iz televizijskog showa. Za obitelj su očito postale dio njihova doma, dok su za Kartela još jedan podsjetnik na susret koji je, sudeći prema njegovim objavama, za njega prerastao okvire televizijskog putovanja.

Show 'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21:15, a prije svih na Voyo.

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Asia Express: Zmajeva ruta

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