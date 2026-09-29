Obožavatelj iz Rumunjske platio hotel dvama timovima, a tarantule bi za neke mogle biti točka pucanja: 'Idem umrijeti!'

Večeras od 21.15 sati na RTL-u slijedi još jedna uzbudljiva epizoda showa 'Asia Express'

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Natjecatelji još jedan dan provode u Kambodži. I dok ih oduševljavaju hrana, razgovori s lokalcima, prirodne ljepote i vlastiti uspjesi u zadacima, sve im teže pada pronalazak smještaja. Nakon budističkih hramova, obiteljskih imanja, kafića i šatora, jedan će tim, u nedostatku drugih opcija, svoj ležaj potražiti u – bolnici! No ni ondje im neće sve teći glatko...

icon-expand icon-close icon-close Ella i Ines FOTO: RTL

Ne možemo ovako živjeti! Počet ću gristi ljude! Danas nisam raspoložena za preživljavanje, želim krevet!" komentirat će jedna iziritirana kandidatkinja. U isto vrijeme, Jokeri uživaju u svom imunitetu, hotelskom smještaju, Majinoj rođendanskoj večeri i emotivnom iznenađenju koji joj je pripremio Pino.

icon-expand Luciano FOTO: RTL

A da timovi baš nikad ne smiju odustati jer u 'Asia Expressu' nikad ne znaju što ih čeka iza ugla potvrdit će se još jednom u večerašnjoj epizodi. Naime, dva tima sasvim slučajno susrest će velikog obožavatelja showa iz Rumunjske koji će odmah biti spreman platiti im hotelske sobe i osigurati im prijevoz do idućeg odredišta! Ja sam prvo mislila da je neka šala! Kad ti se čini da je sve krenulo nizbrdo, nasmiješi ti se sreća!" poručit će zadovoljno. No za neke će ovaj dan u Kambodži itekako biti najstresniji dosad jer će se, ako žele osvojiti amulet, morati suočiti sa svojim najvećim strahovima!

icon-expand Asia Express FOTO: RTL