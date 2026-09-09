Od 'Asia Expressa' ravno u 80-e: Antonija Blaće i Ante Travizi isprobali trend koji je zaludio mreže

Riječ je o AI trendu u kojem korisnici umjetnoj inteligenciji daju svoje fotografije, a ona ih potom pretvara u prizore kao iz nekog drugog vremena. Uz prepoznatljiv retro ugođaj dolaze i frizure, odjevne kombinacije te cijela estetika karakteristična za osamdesete godine.

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Sada su trend isprobali i Antonija i Ante, a njihove retro verzije teško je ne primijetiti. Umjetna inteligencija pobrinula se za potpuni povratak u prošlost – od upečatljivih frizura do modnih kombinacija koje kao da su izvučene iz starog obiteljskog albuma.

Voditelji su tako, barem virtualno, nakratko zamijenili egzotične lokacije 'Asia Expressa' atmosferom osamdesetih.

Show 'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od utorka do četvrtka u 20:15, a prije svih na Voyo.