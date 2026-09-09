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Asia Express: Zmajeva ruta

Od 'Asia Expressa' ravno u 80-e: Antonija Blaće i Ante Travizi isprobali trend koji je zaludio mreže

Voditeljski dvojac 'Asia Expressa: Zmajeva ruta', Antonija Blaće i Ante Travizi, odlučio se okušati u viralnom trendu koji posljednjih dana osvaja društvene mreže. Uz pomoć umjetne inteligencije nakratko su se vratili nekoliko desetljeća unatrag i pokazali kako bi izgledali da su njihove fotografije nastale u osamdesetima

RTL.hr
09.09.2026 15:00

Riječ je o AI trendu u kojem korisnici umjetnoj inteligenciji daju svoje fotografije, a ona ih potom pretvara u prizore kao iz nekog drugog vremena. Uz prepoznatljiv retro ugođaj dolaze i frizure, odjevne kombinacije te cijela estetika karakteristična za osamdesete godine.

Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga.

Sada su trend isprobali i Antonija i Ante, a njihove retro verzije teško je ne primijetiti. Umjetna inteligencija pobrinula se za potpuni povratak u prošlost – od upečatljivih frizura do modnih kombinacija koje kao da su izvučene iz starog obiteljskog albuma.

Voditelji su tako, barem virtualno, nakratko zamijenili egzotične lokacije 'Asia Expressa' atmosferom osamdesetih.

Show 'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od utorka do četvrtka u 20:15, a prije svih na Voyo.

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Asia Express: Zmajeva ruta

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