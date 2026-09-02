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Asia Express: Zmajeva ruta

Od djeteta koje nije imalo što obući do kandidata 'Asia Expressa': Nevjerojatan put Nike Tokića Kartela

Niko Tokić Kartelo u RTL-ovu pustolovnu utrku 'Asia Express: Zmajeva ruta' dovodi nećaka Ivana Tokića, te imaju unaprijed razrađenu strategiju

RTL.hr
02.09.2026 22:00

Odbrojavaju se dani do početka uzbudljive avanture 'Asia Express'. Među natjecateljima našao se i jedan bivši predsjednički kandidat - Niko Tokić Kartelo (60). Riječ je o uspješnom poduzetniku koji danas vodi tri tvrtke i bavi se poljoprivredom, a njegovo putovanje obilježeno je odlučnošću i ustrajnošću. 

Sve je izgradio sam

Odrastajući u skromnim uvjetima, sve je izgradio teškim radom. "Od djeteta koje nije imalo što jesti i obući do kandidature za predsjednika. Ništa nisam imao i sve sam stvorio sam", ističe ponosni otac dviju kćeri i djed četvero unučadi te ujedno i dragovoljac Domovinskog rata.

Sada se okreće novom izazovu s jednim ciljem na umu - pobjedom. "Ako preživim 6000 kilometara na Zmajevoj ruti, to je valjda dobar znak da sam spreman i za novu predsjedničku utrku", u šali govori Niko.

Niko i Ivan, Asia Express: Zmajeva ruta
Niko i Ivan, Asia Express: Zmajeva ruta FOTO: RTL

U ovaj izazov kreće s nećakom Ivanom Tokićem (36), također ocem dviju kćeri. Ujak i nećak već imaju razrađenu strategiju. Ja ću rješavati prijevoz, hranu i smještaj, a Ivan zagonetke i igre", govori Niko.

'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od utorka, 8. rujna u 20:15 na RTL-u, a prije svih na Voyo.

niko tokić kartelo asia express
Asia Express: Zmajeva ruta

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