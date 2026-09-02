Od djeteta koje nije imalo što obući do kandidata 'Asia Expressa': Nevjerojatan put Nike Tokića Kartela

Odbrojavaju se dani do početka uzbudljive avanture 'Asia Express' . Među natjecateljima našao se i jedan bivši predsjednički kandidat - Niko Tokić Kartelo (60). Riječ je o uspješnom poduzetniku koji danas vodi tri tvrtke i bavi se poljoprivredom, a njegovo putovanje obilježeno je odlučnošću i ustrajnošću.

Odrastajući u skromnim uvjetima, sve je izgradio teškim radom. "Od djeteta koje nije imalo što jesti i obući do kandidature za predsjednika. Ništa nisam imao i sve sam stvorio sam", ističe ponosni otac dviju kćeri i djed četvero unučadi te ujedno i dragovoljac Domovinskog rata.

Sada se okreće novom izazovu s jednim ciljem na umu - pobjedom. "Ako preživim 6000 kilometara na Zmajevoj ruti, to je valjda dobar znak da sam spreman i za novu predsjedničku utrku", u šali govori Niko.