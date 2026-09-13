Od Dubrovnika do Modrića: Trenuci kada su kandidati 'Asia Expressa' pokazali Hrvatsku u srcu Azije

Tisuće kilometara daleko od Hrvatske, usred azijskih prostranstava, natjecatelji showa 'Asia Express: Zmajeva ruta' pronašli su brojne trenutke u kojima su svoju domovinu približili ljudima koje su susretali na putu. Od nogometa i Luke Modrića do ljepota Dubrovnika

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Iako su u 'Asia Expressu' fokusirani na utrku, snalaženje i pronalazak prijevoza, natjecatelji su u srcu Azije pronašli prilike za predstavljanje Hrvatske. Svaki susret s lokalnim stanovništvom postao je mala razmjena kultura, a hrvatsko ime najčešće su povezivali sa sportom i ljepotama zemlje.

icon-expand icon-close icon-close Niko Tokić Kartelo, Ivan Tokić, Asia Express FOTO: RTL

Niko Tokić Kartelo i njegov nećak Ivan doživjeli su posebno simpatičan trenutak kada su za pomoć oko prijevoza odlučili uzvratiti uslugu. Dok je Niko oprao automobil čovjeku koji im je pomogao, Ivan mu je poklonio dres Luke Modrića. "Ovo je za tebe. Modrić. Najbolji igrač", rekao mu je.

Vozio rukometne legende

I vozač Nikše Kaleba i Gorana Šprema povezao je Hrvatsku s nogometom. Zlatni dečki nisu se željeli samohvaliti, pa vozač nije doznao da su mu na stražnjem sjedištu sjedile prave rukometne legende, osvajači olimpijske i svjetske medalje.

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Promocija Hrvatske

Hrvatsku je u Aziji promovirala i Anita Martinović. U jednom smještaju upoznala je osmogodišnju djevojčicu koja ju je osvojila znanjem engleskog jezika, otvorenošću i znatiželjom. Tijekom njihova razgovora Anita joj je odlučila pokazati fotografije svoje domovine. "Pokazat ću ti fotografije moje države. Ovo je Dubrovnik, vrlo stari grad u Hrvatskoj", rekla joj je, predstavljajući jedan od najpoznatijih hrvatskih gradova.

icon-expand Anita Martinović, Asia Express FOTO: RTL