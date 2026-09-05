Od prve televizijske avanture do 'Asia Expressa': Ovo je priča o Aniti Martinović, njezinim počecima i velikom izazovu

Nakon godina provedenih u ulozi voditeljice, Anita Martinović upustila se u izazov kakav dosad nije iskusila – zajedno s partnerom Aleksejem Škaricom krenula je u avanturu kroz Aziju. U showu 'Asia Express' morat će se osloniti na vlastitu snalažljivost, komunikaciju i međusobno povjerenje.
Gledatelji Anitu danas najviše poznaju kao voditeljicu popularnog RTL-ova showa 'Ljubav je na selu', no njezin televizijski put počeo je nekoliko godina ranije. Anita je javnosti postala poznata 2019. godine kao kandidatkinja druge sezone 'Gospodina Savršenog', gdje je prvi put stala pred televizijske kamere i osvojila simpatije gledatelja svojom otvorenošću, energijom i neposrednošću.
Zaštitno lice emisije
Voditeljsku ulogu u showu 'Ljubav je na selu', gdje je brzo postala jedno od zaštitnih lica emisije. Kroz brojne sezone gledatelji su je upoznali kao vedru, komunikativnu i empatičnu voditeljicu koja lako pronalazi zajednički jezik s farmerima i kandidatima.
Rođena Slavonka iz Slavonskog Broda, Anita je prije televizijske karijere završila studij modnog dizajna, a televizijski svijet isprva joj nije bio planirani put. Ipak, upravo su joj spontanost i sposobnost povezivanja s ljudima otvorile vrata nove karijere.
U 'Asia Expressu' Anita se ponovno vraća u ulogu natjecateljice, ali ovaj put s potpuno drukčijim zadatkom. Bez uobičajenog komfora, luksuza i poznatog okruženja, zajedno s partnerom Aleksejem morat će pronaći način kako prijeći tisuće kilometara.
'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od utorka, 8. rujna u 20:15 na RTL-u, a prije svih na Voyo.