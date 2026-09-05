Od prve televizijske avanture do 'Asia Expressa': Ovo je priča o Aniti Martinović, njezinim počecima i velikom izazovu

Nakon godina provedenih u ulozi voditeljice, Anita Martinović upustila se u izazov kakav dosad nije iskusila – zajedno s partnerom Aleksejem Škaricom krenula je u avanturu kroz Aziju. U showu 'Asia Express' morat će se osloniti na vlastitu snalažljivost, komunikaciju i međusobno povjerenje.

Gledatelji Anitu danas najviše poznaju kao voditeljicu popularnog RTL-ova showa 'Ljubav je na selu' , no njezin televizijski put počeo je nekoliko godina ranije. Anita je javnosti postala poznata 2019. godine kao kandidatkinja druge sezone 'Gospodina Savršenog', gdje je prvi put stala pred televizijske kamere i osvojila simpatije gledatelja svojom otvorenošću, energijom i neposrednošću.

Voditeljsku ulogu u showu 'Ljubav je na selu', gdje je brzo postala jedno od zaštitnih lica emisije. Kroz brojne sezone gledatelji su je upoznali kao vedru, komunikativnu i empatičnu voditeljicu koja lako pronalazi zajednički jezik s farmerima i kandidatima.

Rođena Slavonka iz Slavonskog Broda, Anita je prije televizijske karijere završila studij modnog dizajna, a televizijski svijet isprva joj nije bio planirani put. Ipak, upravo su joj spontanost i sposobnost povezivanja s ljudima otvorile vrata nove karijere.

U 'Asia Expressu' Anita se ponovno vraća u ulogu natjecateljice, ali ovaj put s potpuno drukčijim zadatkom. Bez uobičajenog komfora, luksuza i poznatog okruženja, zajedno s partnerom Aleksejem morat će pronaći način kako prijeći tisuće kilometara.

'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od utorka, 8. rujna u 20:15 na RTL-u, a prije svih na Voyo.