Od rođendanske pjesme do emotivnih rastanaka: Ovo su najljepši trenuci kandidata 'Asia Expressa' s djecom

Putovanje 'Asia Expressom' natjecateljima je donijelo brojne izazove, ali i nezaboravne susrete s lokalnim stanovništvom, a posebno s djecom. Jedan od takvih trenutaka doživjeli su Luciano Plazibat i njegov otac Robert u Laosu, gdje su mališani Lucianu pjesmom čestitali rođendan, a on ih je zauzvrat naučio plesati Macarenu.
"Igraju se, plešu, sad znaju trikove s prstima. Što god im pokažeš, oni su zainteresirani", oduševljeno je komentirao Luciano. Njegov otac Robert posebno je bio dirnut dječjom iskrenom radošću. "Nemaju mobitela, nemaju ništa, šporki i prašnjavi, bosi, ali veseli. Uživajte i veselite se malim stvarima jer život je trenutak. Živite za trenutak", poručio je. Upravo su takvi susreti pokazali da je 'Asia Express' mnogo više od utrke, a tijekom putovanja i ostali su kandidati doživjeli posebne trenutke s djecom koje će zasigurno dugo pamtiti.
Djevojčica koja je oduševila Anitu i Alekseja
Već na početku avanture Anita Martinović i Aleksej Škarica doživjeli su susret koji će dugo pamtiti. Tijekom noćenja u Kambodži upoznali su osmogodišnju djevojčicu koja ih je osvojila svojom komunikativnošću i izvrsnim poznavanjem engleskog jezika. Anita joj je odlučila pokazati fotografije Hrvatske i upoznati je s ljepotama Dubrovnika, a Aleksej nije skrivao iznenađenje koliko dobro govori engleski. Djevojčica ih je toliko raznježila da je Anita priznala kako bi bila presretna da jednoga dana ima takvu kćer. Njihovo druženje završilo je igrom s balonima od sapunice, koje je Anita djevojčici na kraju poklonila kao uspomenu na njihov susret.
Ellu Dvornik raznježio susret s bebom
Jedan od emotivnijih trenutaka dogodio se i Elli Dvornik tijekom vožnje kroz Kambodžu. Dok je s prijateljicom Ines putovala prema sljedećem zadatku, u automobilu je ugledala bebu koja ih je znatiželjno promatrala iz majčina krila. Prizor ju je odmah raznježio, no istodobno podsjetio na ono što joj najviše nedostaje tijekom putovanja – njezine kćeri Balie i Lumi.
Ante Travizi mališane učio hrvatske riječi
Djeca u Kambodži osvojila su i voditelja Antu Travizija, koji je tijekom jednog zadatka odlučio iskoristiti slobodno vrijeme za druženje s lokalnim mališanima. Dok su natjecatelji izvršavali zadatak u školi, Ante je u školskom dvorištu zaigrao nogomet s djecom, a potom im priredio i malu lekciju hrvatskog jezika. Posebno ih je nasmijao pokušaj izgovaranja riječi 'ćevapčići', no tu nije bio kraj zabavi. Ante ih je zatim pokušao naučiti i riječ 'ljuljačka', a djeca su je veselo ponavljala za njim. Njihovo spontano druženje pokazalo je da za stvaranje lijepih uspomena nisu potrebni ni zajednički jezik ni posebni planovi.
Potresna molba jedne majke Niki Tokiću Kartelu
Jedan od najpotresnijih susreta na Zmajevoj ruti doživjeli su Niko Tokić Kartelo i njegov nećak Ivan. Tijekom boravka kod siromašne obitelji s četvero djece domaćini su im, unatoč skromnim životnim uvjetima, pružili gostoprimstvo. No ono što je uslijedilo obojicu je ostavilo bez riječi. Majka ih je putem aplikacije za prevođenje zamolila da njezina dvogodišnjeg sina povedu u Hrvatsku kako bi mu omogućili školovanje i bolju budućnost. Niko i Ivan bili su duboko potreseni, a kada su događaj kasnije prepričavali ostalim natjecateljima, nisu mogli suspregnuti suze. Njihova priča dobila je i nastavak, te Niko danas pomaže obitelji.
Luciano i Katarina teško se oprostili od male prijateljice
Posebno nježan trenutak doživjeli su Luciano i Katarina tijekom boravka kod jedne obitelji u Laosu. Ondje su upoznali djevojčicu s kojom su proveli večer igrajući se i smijući, a ona ih je u kratkom vremenu potpuno osvojila. Luciano ju je kroz šalu upitao koga više voli, njega ili Katarinu, a djevojčica je bez razmišljanja pokazala na njega. Ipak, najemotivniji trenutak stigao je sljedećeg jutra, kada su se morali rastati. Katarina ju je držala za ručicu i obasipala poljupcima, a djevojčica joj je uzvratila poljupcem u obraz. Luciano je rastanak pokušao učiniti veselijim pa ju je podignuo u naručje i pretvarao se da je vodi u Hrvatsku. Ti si moja i Katina, jel' može? Ovo je prva spartanska gazela", našalio se, a djevojčica je spremno prihvatila njegovu igru.
Uspomene koje vrijede više od pobjede
Iako je cilj 'Asia Expressa' što brže stići do odredišta i uspješno svladati sve prepreke, upravo su neplanirani susreti s lokalnim stanovništvom natjecateljima donijeli neka od najvrjednijih iskustava. Djeca koju su upoznali podsjetila su ih na vlastite obitelji, razveselila ih nakon napornih dana i pokazala im koliko život može biti različit na drugom kraju svijeta. Neki su susreti završili smijehom, drugi zagrljajima i suzama, no svi su pokazali da je ova avantura mnogo više od obične utrke. Jer, koliko god kilometara prošli i zadataka riješili, upravo su ljudi koje su upoznali ono što će mnogi natjecatelji najdulje pamtiti.
Show 'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21:15, a prije svih na Voyo.