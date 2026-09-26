Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Love Island Adria Divlje pčele Asia Express: Zmajeva ruta Specijalisti Zagreb IQ 160 Gospodin Savršeni Formula 1
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Asia Express: Zmajeva ruta

Od šala do suza: Ovo je put Elle Dvornik u 'Asia Expressu'

Od samog početka 'Asia Expressa' Ella Dvornik pokazala je da se s izazovima najbolje nosi uz dozu humora. Vedra, dobro raspoložena i diplomatski nastrojena, Ella se zasad kloni sukoba s ostalim natjecateljima, a svojim dosjetkama često uspijeva opustiti atmosferu

RTL.hr
26.09.2026 07:00

Od samog početka 'Asia Expressa' Ella Dvornik pokazala je da u utrku nije došla samo testirati granice izdržljivosti, nego i unijeti dozu vedrine. Zajedno s prijateljicom Ines Kordić Miotto kroz izazove prolazi bez velikih sukoba, s puno humora i prilično diplomatskim pristupom prema ostalim natjecateljima.

Dok se neki kandidati teško nose s pritiskom utrke, Ella često pronađe način da i najstresnije situacije okrene na šalu. Njezine dosjetke postale su jedan od zaštitnih znakova njezina boravka u showu – od trenutaka kada joj je, gledajući kambodžansku djecu, nedostajala vlastita obitelj pa se našalila da će "početi krasti djecu po Kambodži", do situacije s Nikom Tokićem Kartelom, kada je nakon pobjede u duelu poručila: "Mama, mi smo uspjele".

Ta je rečenica bila njezina šaljiva verzija Nikine poznate izjave iz predsjedničke kampanje, a Ella je kasnije objasnila kako iza toga nije bilo nikakve zle namjere. Upravo suprotno – otkrila je da su ona, Ines, Niko i njegov nećak Ivan imali dobar odnos te da su se često šalili jedni na račun drugih.

Puna humora

Humora nije nedostajalo ni u izazovima. Kada se s Ines borila sa strojem za izradu soka od šećerne trske, a nikako nisu uspijevale pronaći pravi način, Ella je svoj neuspjeh kasnije pretvorila u još jednu anegdotu i našalila se da je gurala "gdje ne ide" i pogodila "krivu rupu". Čak je tijekom utrke uspjela smisliti i vlastite šale, čime je često razbijala napetost koja je pratila zahtjevne zadatke.

Podrška prijateljici

Ipak, iza vedre strane krije se i velika podrška koju Ella pruža svojoj suigračici Ines. Velik dio njezina puta kroz 'Asia Express' obilježilo je upravo podizanje raspoloženja prijateljici kada bi izazovi postali preveliki. Kada se Ines slomila nakon teškog zadatka, Ella je ostala smirena i pokušala joj pomoći da nastavi dalje, svjesna koliko su fizički i psihički zahtjevni uvjeti utrke.

No, ni Ella nije imuna na emocije koje donosi ovakav izazov. U jednom trenutku pritisak utrke natjerao je i nju na suze – kada je morala nominirati nekoga tko bi potencijalno mogao završiti u dodatnoj utrci. Iza njezine opuštene energije ipak se krije osoba kojoj nije svejedno kada odluke izravno utječu na druge natjecatelje.

U dosadašnjem dijelu 'Asia Expressa' Ella se tako profilirala kao natjecateljica koja kombinira snalažljivost, humor i smirenost. Dok kilometri, zadaci i nepredvidive situacije testiraju granice svih sudionika, ona pokušava zadržati ono što joj je očito jedan od najvećih aduta – dobro raspoloženje.

Show 'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21:15, a prije svih na Voyo.

ella dvornik asia express
Asia Express: Zmajeva ruta

Gledatelji oduševljeni Ellom Dvornik u 'Asia Expressu': 'Strpljiva, skromna, pozitivna, ni trunke zavisti i zlobe'

Asia Express: Zmajeva ruta

Zlatni dečki napravili kobnu pogrešku u 'Asia Expressu': 'Sad se moramo vratiti'

Moglo bi te zanimati

Borna Kotromanić za RTL.hr otkrila svoju stranu priče iz 'Asia Expressa': 'Zvijezde na nebu sve gledaju'

I Katarina se na Instagramu našalila na račun Borne Kotromanić: One su srodne duše 'Asia Expressa'

Ella Dvornik zbog kazne Zlatnih dečki morala pjevati, a na kraju su joj svi zapljeskali

Natjecatelji 'Asia Expressa' se zabavljali, a Borna im ugasila glazbu: 'Ona želi biti glavni negativac'

Kaleb o veslačkom izazovu u 'Asia Expressu': 'Da ovo izgubim, smijala bi mi se cijela dolina Neretve'

Šprem s bakicom zaigrao košarku, Kaleb u šoku: 'Koliko ljudi od 70 godina kod nas ujutro uzme loptu'

Pročitaj na Net.hr
Alka Vuica pozirala u crnom badiću: Novopečena baka i u sedmom desetljeću izgleda fantastično
Pokazala prirodne obline: Rihanna u čipkastom izdanju pokazala zašto joj nema ravne
Zagrebačka špica prepuna poznatih lica: Pogledajte tko je sve prošetao centrom
U jesenskom izdanju: Prekrasna i nasmiješena djevojka u lepršavoj haljini ukrala svu pažnju
Ante Gelo i Jelena Perčin fotografijom iz hotelskog dizala otkrili gdje provode vikend
Thompson poslao poruku Vatrenima uoči večerašnje utakmice: 'Danas sa nama je Bog'
Arija Rizvić o šokantnom kraju Teodore u 'Divljim pčelama': 'Svi mi se javljaju, ljudi su plakali'
Ove Riječanke znaju kako privući poglede: Pogledajte njihove brutalne kombinacije sa špice
Ma sve jedna ljepša od druge: Jala i Buba održali koncert okruženi morem prekrasnih Osječanki
'Htjela bih poletjeti na metli': Domaća mlada glumica otkrila koga bi prvog zacoprala