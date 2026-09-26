Od šala do suza: Ovo je put Elle Dvornik u 'Asia Expressu'

Od samog početka 'Asia Expressa' Ella Dvornik pokazala je da se s izazovima najbolje nosi uz dozu humora. Vedra, dobro raspoložena i diplomatski nastrojena, Ella se zasad kloni sukoba s ostalim natjecateljima, a svojim dosjetkama često uspijeva opustiti atmosferu

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Od samog početka 'Asia Expressa' Ella Dvornik pokazala je da u utrku nije došla samo testirati granice izdržljivosti, nego i unijeti dozu vedrine. Zajedno s prijateljicom Ines Kordić Miotto kroz izazove prolazi bez velikih sukoba, s puno humora i prilično diplomatskim pristupom prema ostalim natjecateljima. Dok se neki kandidati teško nose s pritiskom utrke, Ella često pronađe način da i najstresnije situacije okrene na šalu. Njezine dosjetke postale su jedan od zaštitnih znakova njezina boravka u showu – od trenutaka kada joj je, gledajući kambodžansku djecu, nedostajala vlastita obitelj pa se našalila da će "početi krasti djecu po Kambodži", do situacije s Nikom Tokićem Kartelom, kada je nakon pobjede u duelu poručila: "Mama, mi smo uspjele".

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Ta je rečenica bila njezina šaljiva verzija Nikine poznate izjave iz predsjedničke kampanje, a Ella je kasnije objasnila kako iza toga nije bilo nikakve zle namjere. Upravo suprotno – otkrila je da su ona, Ines, Niko i njegov nećak Ivan imali dobar odnos te da su se često šalili jedni na račun drugih.

Puna humora

Humora nije nedostajalo ni u izazovima. Kada se s Ines borila sa strojem za izradu soka od šećerne trske, a nikako nisu uspijevale pronaći pravi način, Ella je svoj neuspjeh kasnije pretvorila u još jednu anegdotu i našalila se da je gurala "gdje ne ide" i pogodila "krivu rupu". Čak je tijekom utrke uspjela smisliti i vlastite šale, čime je često razbijala napetost koja je pratila zahtjevne zadatke.

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Podrška prijateljici

Ipak, iza vedre strane krije se i velika podrška koju Ella pruža svojoj suigračici Ines. Velik dio njezina puta kroz 'Asia Express' obilježilo je upravo podizanje raspoloženja prijateljici kada bi izazovi postali preveliki. Kada se Ines slomila nakon teškog zadatka, Ella je ostala smirena i pokušala joj pomoći da nastavi dalje, svjesna koliko su fizički i psihički zahtjevni uvjeti utrke.

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No, ni Ella nije imuna na emocije koje donosi ovakav izazov. U jednom trenutku pritisak utrke natjerao je i nju na suze – kada je morala nominirati nekoga tko bi potencijalno mogao završiti u dodatnoj utrci. Iza njezine opuštene energije ipak se krije osoba kojoj nije svejedno kada odluke izravno utječu na druge natjecatelje.

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